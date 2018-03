I et innlegg på lørdag har Frank Rossavik latt følelsene løpe av med seg. Det er både Sylvi Listhaug som får sitt pass påskrevet, samt Resett. Rossavik hevder at «Listhaugs utspill utvilsomt nører opp under Ap-hatet som også finnes i Anders Behring Breiviks forvirrede «manifest».»

«Nå er rasismen åpenlys. Den tyter ut i sosiale medier og i «nye» medier som Resett,» skriver Aftenpostens kommentator. Han introduserer også begrepet «Listhaug-land». Der er folk sinte.

Noe av dette har han likevel forståelse for: «Frp får alltid tyn. Ap får det ikke. Innvandringskritikere får kjeft for rasisme og annen ondskap. Den andre fløyen får sjelden kjeft for noe.»

Signe Dons

Men Rossavik tar ikke sin egen erkjennelse til etterretning. For hans retoriske grep er noe av det mest generaliserende og stigmatiserende jeg har sett fra en tilsatt kommentator i noen norsk avis.

Han skjærer alle de som støtter Listhaug over én kam når han kaller det den «skråsikre hamringen i Listhaug-land på at muslimer er slik og ikke slik.»

Stigmatisering

Rossavik deler opp verden i «vi» og «dem». Og Rossaviks «de andre» er rasister. Ikke i sin egentlige betydning, men fordi han oppfatter «dem» som kritiske til islam. Og hva verre enn rasist kan man egentlig bli stemplet som i Norge i dag? Rossavik bidrar nettopp til det «giftige debattklimaet» som han advarer mot.

Jeg vil påstå at Sylvi Listhaug støttes av hundretusenvis, kanskje millioner av nordmenn. Noe av støtten har vi sett i oppsvinget i oppslutning om Frp de siste dagene.

Den store majoriteten av disse er intelligente, oppgående og/eller helt vanlige mennesker. De bor i by og på landet. Deres støtte til Listhaug skyldes i hovedsak at hun er en rolig og behersket representant for en voksende bekymring for at innvandringen har gått for raskt.

Overdrivelser

«For å si det rett ut,» skriver han: «Ganske mange fremstår nå som like politisk forrykte som Breivik. Jeg ser det i innboksen og i sosiale medier. Jeg ser det i kommentarfelt og hos Resett.»

Her må man spørre seg hvilken forståelse Rossavik egentlig har av Breivik, eller Fjotolf Hansen som han nå kaller seg. Jeg påstår ikke at Breivik ikke var kritisk til innvandring og Arbeiderpartiet, men han var i tillegg «forrykt» på en måte som de færreste i noe land eller befolkning er. Det er heldigvis ikke så mange som har tilbøyelighet til å gjennomføre et massemord på egen hånd.

Folkets røst

Listhaugs oppslutning er én ting, men også vi merker folkets røst. På det meste har Resett hatt over 100.000 unike besøkende på våre nettsider i løpet av én dag. I gjennomsnitt ligger vi nå mellom 40-50.000 daglige lesere. Det er mer enn Dagsavisen og Klassekampen. Våre leserinnlegg og kommentarfeltet er slett ikke så ytterliggående som Rossavik vil ha det til.

Jeg tror kanskje ikke han følger så nøye med på Resett, men heller baserer seg på en fordom.

Hvis man skal ha ytringsfrihet, må man også tåle andre meninger enn sine egne. Det kan synes som om Frank Rossavik – som er styremedlem i Fritt Ord – ikke alltid klarer å overbevise seg selv om det.