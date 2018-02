Norge er kåret til et av verdens mest digitale land. Telenor sørger for digital infrastruktur i verdensklasse og for digitale løsninger på stadig nye tjenesteområder i offentlig sektor og næringslivet.

Men Haakon Dyrnes i Komplett Mobil anklager derimot Telenor for å bremse digitaliseringen av Norge. Han hevder at lite konkurranse og høye priser i det norske mobilmarkedet gjør at Norge kommer til å bli teknologisk akterutseilt. Jeg blir nesten usikker på om vi opererer i samme marked.

Les Haakon Dyrnes’ debattinnlegg her:

Best og raskest

Ikke bare er Norges befolkning i europatoppen på digitale ferdigheter, men ifølge Verdens økonomiske forum (WEF) har vi verdens beste digitale infrastruktur med sterk konkurranse i mobil- og internettmarkedene.

Gang på gang er vi kåret til verdens beste mobilland. Norge topper listen over verdens raskeste mobilnett. Pr. januar 2018 kan de norske mobilkundene nyte gjennomsnittshastigheter på nesten 63 Mbps – et hestehode foran resten. Ingen av landene Dyrnes sammenligner oss med på pris, ligger på topp ti på denne listen.

Dekning over alt

Og ikke bare har vi raskt nett, vi har dekning over alt. I dag har Telenor en befolkningsdekning på 99 prosent for 4G – og ofte bedre dekning på hytta enn man har midt i København. Også dette er unikt, og det er takket være store investeringer som gjøres hvert eneste år.

Dyrnes synes det er vanskelig å finne sympati for utfordrende geografi, men nå hverken bygger eller eier Komplett Mobil noe egen infrastruktur. Vi som gjør det, vet at det koster å bygge og vedlikeholde infrastruktur – spesielt med tanke på hvordan landet vårt er preget av høye fjell, dype daler og hardt vær.

Forenkler hverdagen

Å digitalisere Norge starter med suveren infrastruktur, men krever mer enn det. Gjennom vårt Smart Kommune-konsept har Telenor et tett samarbeid med Kommune-Norge og er godt i gang med å digitalisere helsesektoren.

Allerede bruker over 150 kommuner digitale trygghetsalarmer fra Telenor. Vi sørger for at norske bedrifter får digitalisert sin drift, enten gjennom skytjenester som forenkler hverdagen, eller ved å koble til store mengder sensorer og utnytte vekstmulighetene som ligger innenfor tingenes internett (IoT).

Samfunnstrygghet

Jo mer vi digitaliserer, jo mer må vi beskytte. Det handler om å beskytte samfunnskritisk infrastruktur som bærer nesten 80 prosent av landets datatrafikk. Det handler om å bygge et robust nett som skal stå stødig mot økende ekstremvær og nye trusler fra cyberspace.

Vi tar ansvar langt utover det å bygge verdens beste nett, vi skal også ha et av verdens tryggeste nett. Derfor investerer vi betydelige ressurser, erverver oss ny kompetanse og gjør investeringer i hundremillionerklassen for å forsterke den digitale, samfunnskritiske infrastrukturen i takt med samfunnets økende avhengighet.

Lavere priser

Det er lett å forenkle en kompleks virkelighet, men å bruke bekymring for digitaliseringstakten i Norge som argument for lavere priser, er lite annet enn et skalkeskjul for å støtte sin egen forretningsmodell. Det blir for enkelt.

På Twitter: @BeritSvendsen