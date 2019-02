Samfunnsdebattant Nina Karin Monsen mener seg ærekrenket av teaterstykket Kim F., som er satt opp på Den Nationale Scene i Bergen.

I stykket som bygger på menneskerettighetsaktivisten Kim Frieles liv og virke, siteres Monsen på følgende: «Homofile er noe annet enn normale mennesker. De er medfødt uføre. Homofiles forhold er inhumane. Homofiles foreldre bare fremstår som glade i barn. I virkeligheten er de fremmede fiender av egne barn som de systematisk utsetter for forbrytelser.»

Monsen anser dette som «en grov homofob tekst som hun tar avstand fra», ifølge hennes advokat, Thorvald Ornell Myhre.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Sitert fra sin egen bok

Det er likevel vanskelig å se hvordan Monsen kan føle seg ærekrenket av teateret, siden dette er omtrent rene sitater fra hennes egen bok, Kampen om ekteskapet og barnet, fra 2009.

På side 108 viser hun til «normale mennesker» som noe annet enn homofile.

«Homofile kan, som psykisk utviklingshemmede, ha krav på trygd som medfødt ufør», står det på side 134.

Homofile ekteskap innebærer at «et absurd, ukorrekt, kaosskapende, inhumant og ekstremt individualistisk ekteskapsbegrep er innført for alle», skriver hun på side 87.

Om homofile som får barn fastslår hun følgende på side 104: «Når barnet behandles som en ting, blir foreldrene fremmede fiender. De politiske homofile vil i fremtiden måtte forsvare, ikke bare ødeleggelsen av ekteskapet, men også den forbrytelse det er å påføre et barn et handicap.»

Monsen mot Monsen

Den Nationale Scene har følgelig ingen grunn til hverken å beklage eller endre noe som helst i stykket sitt.

Det interessante her er derimot hvordan Monsen i 2019 har så lite sans for Monsen i 2009. Nå har hun nemlig ikke «meninger som sammenfaller med sitatet», igjen ifølge hennes advokat. Dette handler derfor først og fremst om Monsen mot Monsen. Hvis hun nå insisterer at det hun sa i 2009 er «grovt» og «homofobt» og noe som «kan skade hennes omdømme», kan man ikke forstå annet enn at hun nå mener at hun selv var «grov» og «homofob» i 2009.

Monsen er ikke akkurat kjent for sine offentlige beklagelser, men man kan jo ikke ta dette som annet enn nettopp det: En unnskyldning fra Monsen i 2019 over hvordan hun, ifølge seg selv, raljerte «grovt» og «homofobt» i 2009. Da er det ikke annet enn å si tusen takk for hvordan hun nå tar avstand fra sin egen tidligere «homofobi».

Sara Johannessen/ NTB scanpix

Fortjener ikke Fridd Ords Pris

Vi må i denne sammenhengen huske hvordan boken med sitatene som nå brukes i teaterstykket, var selve utgangspunktet for at hun fikk Fritt Ords Pris i 2009. Det Fritt Ord den gang definerte som «hennes gjennomreflekterte og uavhengige bidrag til en friere offentlig debatt», fordømmer nå Monsen selv som «grovt» og «homofobt».

Underskrivendes spørsmål om Fritt Ord ville ha gitt sin pris for holdninger som var like så rasistiske som Monsens var homofobe, skapte en voldsom debatt og en omfattende fordømmelse av Fritt Ords begrunnelse for prisen — selv om ingen selvfølgelig ønsket å sensurere Monsen.

Når prisvinneren nå selv kritiserer sine egne prisbelønte uttalelser som «grove» og «homofobe», setter dette både prisen og Fritt Ord anno 2009 i et underlig lys.

Dette kan jo ikke forstås som annet enn at nå mener til og med Monsen selv at hun ikke fortjente den prisen. Mye kan endre seg på ti år.

