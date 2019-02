Det er en stund siden Moses fikk de ti bud på steintavler og bar dem ned fra Sinaifjellet. Noen mener at regjeringen følger hans eksempel. I en kronikk i Aftenposten hevder ledere ved Oslo universitetssykehus at regjeringen har hugget bioteknologiloven i stein og ikke akter å endre den på et eneste punkt. De skriver at dette går ut over pasientene.

Professorene har rett i én ting. Det står i regjeringsplattformen at alle regjeringspartiene skal være enige om endringer i bioteknologiloven. Men det betyr slett ikke at loven er hugget i stein.

Vi arbeider nå for fullt med et høringsnotat der vi vil foreslå mange endringer som de fire partiene er enige om. Endringer som ikke bare vil gi mange pasienter bedre behandling, men som også vil gjøre det lettere å utvikle nye behandlingsmetoder.

Jan T. Espedal

Fornyelse av bioteknologiloven

Det er på høy tid med en fornyelse av bioteknologiloven. Mye har skjedd på mange områder siden loven ble til i 2003. Gentesting gjør at vi i dag kan tilpasse behandlingen til den enkelte pasient på en helt annen måte enn for bare få år tilbake. Det kalles persontilpasset behandling. I regjeringsplattformen lover vi å stimulere til videreutvikling av nettopp denne typen behandling.

Vi lover å legge til rette for økt forskning og videreutvikling av kompetansemiljøer innen gen- og bioteknologi.

Vi vil legge til rette for at resultater fra klinisk forskning og medisinsk grunnforskning kan overføres til diagnostikk og pasientbehandling.

Vi vil utvide lagringstiden for befruktede egg og utvide retten til å lagre ubefruktede egg for kvinner som blir infertile i ung alder.

Vi vil gjøre det enklere for familier som trenger sæddonor å få samme donor til alle barna.

Vanskelige og splittende valg

Bioteknologiloven omhandler de mest komplekse problemstillingene i menneskenes liv. Vi får stadig mer kunnskap og utvikler stadig bedre metoder som setter oss i stand til å avdekke og behandle sykdommer helt fra livets spede begynnelse. Det gir oss fantastiske muligheter og stiller oss overfor vanskelige valg. Skillelinjene går ikke bare mellom partiene. De splitter også partier i to.

Den rødgrønne regjeringen som gikk av høsten 2013 skulle revidere bioteknologiloven, men måtte gi opp. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet greide ikke å bli enige om de vanskelige spørsmålene.

Det er ingen hemmelighet at dagens regjeringspartier også har ulike syn på bioteknologi. I plattformen som alle partiene stiller seg bak, har KrF fått gjennomslag for å ikke tillate eggdonasjon og assistert befruktning til enslige. Det hindrer oss ikke å revidere loven.

Ikke hugget i stein

Jeg er glad for at professorene på OUS engasjerer seg på pasientenes vegne og er opptatt av at vi skal ta ny kunnskap i bruk for å utvikle pasientens helsetjeneste. Det er jeg også. Men professorene gir en feil fremstilling av regjeringens politikk innen bioteknologi.

Vi har ikke kommet ned fra fjellet. Vi har kommet ned fra Hadeland. Der har vi ikke hugget lover i stein – men blitt enige om lovendringer som vil gi fagfolk mulighet til å utvikle bedre metoder og som vil gi pasienter bedre behandling.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter