Ingen medikamentgrupper har redusert dødelighet og sykelighet mer enn vaksiner og antibiotika, men nå har flere hundre tusen barn i Kina har fått falske vaksiner. Flere ofre og journalister er blitt straffet for å rette søkelyset mot problemene.

Brått leveringsstopp

For ca. fem år siden ble det importert forfalskninger av et livsviktig antibiotikum fra Kina til Norge, og for to år siden ble det brått leveringsstopp av et annet viktig antibiotikum fordi den eneste fabrikken som produserte dette (i Kina), brant ned.

I et brennpunktprogram i NRK i 2016 ble det dokumentert at en farmasøytisk fabrikk i India slapp store kvanta antibiotika rett ut i omgivelsene med påfølgende katastrofale følger for miljøet.

Et annet lite påaktet og alvorlig pasientsikkerhetsproblem er leveringsvansker av vanlige «gammeldagse» antibiotika. Disse antibiotika er mindre resistensdrivende enn de nye, men gir liten fortjeneste for produsentene. Det er 30 år siden det siste nye antibiotikum kom på markedet, og det er ingen nye antibiotika i sikte.

Overvei «insourcing» av produksjonen

Den beste måten vi kan motvirke antibiotikaresistens på, er å redusere bruken og å bruke de «gammeldagse» smalspektrede antibiotika inntil det eventuelt kommer nye på markedet. Men, vi kan også risikere å tvinges til å bruke unødvendige resistensdrivende antibiotika på grunn av forfalskninger og leveringsvansker.

Jeg foreslår derfor at våre helsepolitikere, sammen med sine nordiske kolleger, setter dette på dagsordenen og overveier «insourcing» av produksjon av antibiotika og vaksiner til Europa.

For å sette dette i perspektiv: Vi forlanger at en T-skjorte fra India skal være produsert på en etisk måte, men vi stiller åpenbart ikke de samme krav til produksjon av livsviktige medikamenter.