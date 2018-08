Kort sagt, søndag 12. august

Vi har leger med på laget

Det er en hard påstand å hevde at statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) fremstår uten troverdighet når hun i et innlegg viser til at Legeforeningen (DNLF) støtter piloten med primærhelseteam (PHT), slik fastlege Christian Nelson påstår i Aftenposten 8. august.

Det er et faktum at Legeforeningen, både Allmennlegeforeningen (AF), Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Legeforeningen sentralt, har deltatt aktivt og konstruktivt i Helsedirektoratets arbeid med piloten. Det gjelder både i de viktige forberedelsene og nå som deltager i ressursgruppen i prosjektet.

I Dagens Medisin 8. august gir lederen for NFA, Petter Brelin, nok en gang sin støtte til piloten. Der kommenterer han funnene i en ny oversiktsartikkel fra det uavhengige forskningsnettverket Cochrane. Dette er ikke ny kunnskap. Denne artikkelen slår fast at statssekretæren har rett når hun påpeker at det ikke er gitt at erfaringene fra Sverige vil gjelde i Norge. Forskning viser at resultatet trolig blir noe annet. Det gjør det viktig å prøve dette også i Norge.

Bent Høie, helseminister (H)

Ufaglig tilsvar om omskjæring

Lov om rituell omskjæring ble ikke vedtatt etter en grundig vurdering, slik Hadi Strømmen Lile hevder i Aftenposten 6. august. Det ble ikke sendt forslag til høring om aldersgrense, kun om regulering av praksisen. Konklusjonen var gitt, og det virker som byråkratene ble satt til å gi det belegg.

Proposisjonen ble kraftig kritisert for å være svak og mangelfull. Blant annet tok den ikke for seg sexologisk og psykologisk kunnskap, og derfor undervurderes alvorligheten av omskjæring.

Til tross for det mente Helsedepartementet at omskjæring uten medisinsk grunn er kroppsskade og så alvorlig at ingen under 18 år kan gi samtykke. Men departementet «antar» at omskjæring ligger innenfor foreldreansvaret, uten å diskutere dens begrensninger. I tillegg underkommuniseres tyngden i barns rettigheter.

Mats Liland, leder i Stopp Omskjæring, og Geir Kjell Andersland, barnerettsjurist

Jordbærplukking og russebråk

Hundrevis av jordbærplukkarar kjem frå utlandet – frå Aust-Europa, ja heilt frå Vietnam – for å tena til livets opphald. Samstundes tek hundrevis av norske ungdommar russefeiringa på forskott og reiser på heisatur til Hellas, der dei bråkar og søler bort pengar med foreldra sitt samtykke. Det synest å vera eit tankekors.

Sverre Thune, Hønefoss

Kirkene i Groruddalen er absolutt i bruk

29. juli foreslår arkitektene Joakim Skajaa og Frida Maureen Hultberg hva kirker i Groruddalen i Oslo kan brukes til. Kanskje blir de overrasket, men bruksområdene de foreslår, er i stor grad dekket: Kirken brukes allerede på befolkningens premisser.

Fellesskap bygges når vi serverer hjemmelaget middag, arrangerer babysang og qigong-kurs. I sommer har ungdom fått arbeidserfaring gjennom kirkens sommerkafé, som også ble et samlingspunkt i nærmiljøet. Med skole, bydel og gamlehjem arrangerer kirken «unge møter eldre». Vennskap skapes på tvers av generasjoner.

Gjestfrihet for annerledestroende er viktig for kirken i Groruddalen. Derfor er Ellingsrud kirke åpen når muslimske naboer trenger rom til koranundervisning. Kirken driver religionsdialog, folk møtes, og broer bygges. Lokalt samarbeider kirken med velforeninger, bydel og skoler så det lokale engasjementet kan blomstre.

Noe av denne rollen kan fylles av andre. Men arbeidet kirken gjør, skjer i kraft av at vi er kirke. Når tragedier rammer, er kirken der. Er livet tungt, brukes kirkens samtaletilbud. Kirken er åpen for nærmiljøet, fordi å være kirke er å vise Guds omsorg for alle, uten unntak. Alt dette er mange i Groruddalen redde for å miste hvis kirken forsvinner.

Annette Dreyer, prest i Ellingsrud og Furuset menighet