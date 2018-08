Russiske mødre og enker etter helikopterulykken på Svalbard: SOS - vi ber om Norges hjelp

Deres Majestet Kong Harald V

Med dyp respekt appellerer vi, mødrene og konene til dem som forsvant i helikopterulykken på Svalbard den 26. oktober 2017, til Dem, kongefamilien og Deres land.

At ingen ble funnet etter helikopterulykken, har gitt oss håp om at noen klarte å redde seg.

Alle har trodd at de omkom

Det er allerede gått ni måneder siden ulykken. Innsatsen fra Norges politi, Russlands etterforskningskomité og Russlands luftfarskomité angående denne saken har ikke ført frem. Kompetente etterforskere har undersøkt helikopterets rute for den siste reisen, helikoptervraket og dekryptert taleopptaket, men uten å finne ulykkens årsak.

Les Havarikommisjonens beskrivelse av ulykken her.

Uavhengig av dette, det viktigste er å redde dem som var involvert. Alle har trodd at de omkom. Vi trodde akkurat det samme. Men de døde burde da vært inne i helikopteret.

Politiet

Det som har gitt oss håp

Åtte voksne menn har ikke kunnet ta en beslutning om å forlate helikopteret og komme seg ut gjennom kun én dør på så kort tid uten å ta med redningsvester og bare forsvinne uten noen spor.

Vi er veldig takknemlig for at Deres land gjennomførte en så grundig leteoperasjon. Men det faktum at ingen ble funnet etter en så stor innsats over et stort areal, har gitt oss håp om at noen klarte å redde seg ut og overleve.

Nå er det midnattssol

Deres vakre land består av mange øyer, viker og fjorder, som også finnes på Svalbard.

Det var selvfølgelig utfordrende å gjennomføre leteoperasjonen siden ulykken fant sted i mørketiden. Men nå er det midnattssol, og hjertene våre hvisker til oss at våre barn og menn er i live, at de befinner seg i veldig vanskelige forhold og venter på vår hjelp.

Helikopteret ble funnet i sjøen på 209 meters dyp, omtrent to kilometer fra land nordøst for helikopterbasen ved Barentsburg. (Kilde: Havarikommisjonen)

Vi ber om at det letes på nytt

Men siden Svalbard er Norges land, kan vi ikke gjøre noe selv. Det eneste vi kan, er å knele for Dem og be om at det letes på nytt. Og at radius for søket økes.

Vi satser på Deres snille hjerte og visdom og på kongefamilien som beskytter av godhet og rettferdighet. Vi satser også på all mulig hjelp fra norske borgere, frivillige organisasjoner og russiske landsmenn i Norge.

Med dyp respekt, takknemlighet og stort håp om Deres hjelp,

Vera Fatejeva

Jelena Koroljova

Valentina Baranova

Oksana Baranova

Lilija Mikhitarova

Irina Frolova

Valentina Frolova

Nina Paulauskas

Jelena Paulauskas

Jelena Golovanova

Svetlana Golovanova