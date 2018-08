Samfunnet trenger psykologer av begge kjønn. Men kvotering kan være en skadelig løsning som reduserer mennesker til representanter for sitt kjønn.

Privat

Tilbudt ulike normsett

I psykologien er vi kjent med at symptombehandling kan gjøre det underliggende problemet større. Alkohol gir glede i øyeblikket, men kan på sikt føre til mer angst. Sovemedisin gir hvile, men kan senere gjøre det vanskelig å få sove.

Den skjeve kjønnsfordelingen på psykologstudiet er et symptom på et stort problem. Problemet handler om at barn blir tilbudt helt ulike normsett for hva det vil si å være en «god» representant for sitt kjønn. Jenter skal være lyttende og sitte stille. Gutter får oppmerksomhet når de roper og viser fysisk styrke.

Slik forskjellsbehandling gir ulike mål for livet og ulike resultater. Kunnskapen om hvordan dette kan endres, finnes i de psykologiske fagmiljøene.

Men i stedet for å reise en strukturell diskusjon, setter Psykologisk institutt på UiO i gang tiltak som forsterker kjønnsreduksjonismen. For å sikre balanse arrangeres «guttedag» med festmiddag.

Når det ikke hjelper, vil universitetet kvotere inn menn. Tiltakene kommuniserer at gutter egentlig ikke er motiverte til å ta del i fagmiljøet, men må lokkes med en fest.

Og da de gjør det dårlig på skolen, kan vi gi dem en lettere vei. På den måten bidrar universitetet til å befeste og legitimere forskjellsbehandlingen gutter og jenter opplever fra de er små.

Ikke mannlig psykolog

Gutter velger ikke profesjonsstudiet for en gratis middag eller en snarvei i konkurransen. Gutter velger dette studiet fordi de gjennom oppveksten er blitt invitert til å reflektere over mennesker.

De har fått lov til å lese i ro og blitt sett av lærere som ikke bryr seg om såkalte jente- og gutteinteresser. De er blitt motivert til å tenke at en hjelpende hånd ikke trenger å være kvinnens hånd.

Og når jeg en dag blir ferdig utdannet, vil jeg ikke være en mannlig psykolog. Jeg vil være psykolog. Med alle mine verdier, hele min feminitet og hele min maskulinitet.