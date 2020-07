Landets 17.000 utviklingshemmede er glemt | Jørn H. Eriksen

Jørn H. Eriksen Far til Tobias

Den nye bioteknologiloven, betyr den så mye?

Den nye bioteknologiloven, betyr den så mye? Landets 17.000 utviklingshemmede er glemt.

KrF, Høyre og Venstre støtter mangfold, men ansvar tar de ikke. Det gjør forresten heller ikke Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet eller SV.

Stortinget har behandlet en ny bioteknologilov, med all oppmerksomhet knyttet til tvillingabort og tidlig ultralyd.

Hva med de 17.000 utviklingshemmede som allerede er født?

Den største ulykke

Det tas for gitt at deres rettigheter innfris fullt ut. Det er helt feil. Det kan med god grunn sies slik: Først får du et utviklingshemmet barn, så begynner kampen.

Mange foreldre sliter seg ut for å kunne gi en omsorg som er egentlig er pålagt kommunen, og barnet deres mister sosialt nettverk og sosial trening. Jeg kjenner flere ektepar som nå er i 70-80-årene. De dør uten å være trygge på at deres utviklingshemmede barn vil få et trygt liv. Den største ulykke.

Boligspørsmålet er prisgitt kommuners gode vilje, og den er svært ujevn.

Kommunene har plikt til å «legge til rette for bolig», jamfør Sosialtjenesteloven. Dette innebærer at en ikke trenger å gjøre noe. Dersom det ikke finnes bolig, vil muligheten til å gi gode omsorgstjenester forverres, og de vil reduseres i omfang.

En stor andel av landets over 17.000 utviklingshemmede står på vent for bolig. Foreldre kjemper en daglig og tærende kamp, uten trygghet for at retten til bolig og omsorg blir møtt. Belastningen som er knyttet til denne ventingen, kommer på toppen av en svært krevende omsorgsoppgave.

Gjemmer sviket under teppet

I Granavolden-erklæringen av 17. januar 2019 sies det at en skal «utvikle en modell som sikrer at det finnes botilbud». Dette ble behørig markedsført av KrFs nestleder Olaug Bollestad.

Nå er debatten om bioteknologiloven avsluttet. Ikke i tiden før og ikke under Stortingets behandling ble hensynet til de eksisterende over 17.000 utviklingshemmede og deres foreldre nevnt.

Tror Stortingets politikere at alt er på stell? Eller er det kanskje bedre å stikke hodet i sanden og gjemme sviket under teppet?

