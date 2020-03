Foruten å vaske hender og holde fysisk avstand er koronapandemien i ferd med å bli en krevende øvelse i å tåle vår egen usikkerhet, utrygghet og engstelse. Ved å lytte mindre til ekspertråd kan vi kanskje lykkes bedre med den øvelsen.

Mange av oss er engstelige for tiden. Redde for at slektninger kan dø, redde for at barna er redde eller redde for at familieøkonomien brister.

Mange har problemer med å konsentrere seg, noen har problemer med å sove, og de fleste sjekker nyheter for siste nytt om spredning, nye dødsfall eller oppdaterte karanteneråd.

Dette er i ferd med å bli eksistensielt: Hvordan blir livet fremover? Er slike pandemier den nye hverdagen?

Usikkerheten, tross ekspertråd

Vi søker til ekspertene for svar. Økonomer, leger, forskere og psykologer figurerer på avisenes forsider med tips og råd til hva vi bør spise for å holde oss friske, hva vi skal se på TV, om vi skal selge aksjer, vente med boligsalg, utsette ferien eller hvordan vi skal oppføre oss, tenke eller føle for å bevare roen.

«Slik takler du ...» er oppskriften på en klikkvinner, spesielt nå. Mediehusene kappes om å servere enkle løsninger på et nesten uhåndgripelig problem.

Ekspertene gir oss kanskje en midlertidig lettelse. Flere av rådene er gode. Men selve hovedutfordringen kan de ikke løse: Vi vet ikke hvordan dette går. Og akkurat dét kjennes uutholdelig.

Trøsten får være at det er noe allmennmenneskelig i frykten vi føler. At ingen av oss er forskånet for usikkerheten, på tross av alle ekspertråd, nettopp fordi usikkerheten er blitt et tydelig premiss for selve hverdagslivet. Vi er i alle fall sammen om det.

Lært hjelpeløshet

Min bekymring er at vi profesjonaliserer noe som kunne vært løst i uformelle nettverk: ved å snakke med venner, en klok besteforelder eller naboen. Innholdet i rådene ville antagelig vært like godt.

Jeg tror ikke vi trenger eksperter til å fortelle oss hvordan vi skal forholde oss til hverandre, til kjæledyrene våre eller hva vi skal kle på oss til hjemmekontoret. Folk flest er i stand til å takle kriser, antagelig bedre enn de tror.

Tilgjengeligheten av ekspertråd kan i stedet føre til at man ikke snakker med venner eller familie om disse tingene. En viktig relasjonell funksjon blir «outsourcet» fra det uformelle til det formelle. Slik oppstår terapeutiske kulturer, som professor Ole Jacob Madsen skriver så godt om.

Samtidig trenger vi råd nettopp fordi det ikke er irrasjonell angst som sprer seg i befolkningen: Frykten er knyttet til helt reelle problemer som har store konsekvenser.

Det vi trenger å få repetert, er Helsedirektoratets anmodninger: Vask hendene. Hold avstand. Men den kanskje aller største utfordringen for mange, usikkerheten på innsiden, kan ikke fikses, fjernes eller løses av eksperter.

Paradokset, naturligvis, er psykologen som gir råd om ikke å lytte til ekspertråd.