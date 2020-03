Facebook Norge om viruspandemien og sosiale medier: Vi bidrar til å holde folk trygge og informerte

Førsteamanuensis Petter Bae Brandtzæg skriver i et debattinnlegg i Aftenposten om viktigheten av korrekt informasjon om den pågående viruspandemien på nett.

I sitt varsko skisserer han et skremmebilde om at lite gjøres for å fjerne feilinformasjon og tilrettelegge for at god og faktabasert informasjon deles på sosiale medier. Hvis man snakker om Facebook, er dette feil. Helt feil, faktisk.

Tvert imot bidrar Facebook til å holde folk både trygge og informerte, globalt og her i Norge.

Siden det internasjonale utbruddet av covid-19, har Facebook:

Begrenset feilinformasjon og skadelig innhold om covid-19 ved å fjerne feilinformasjon som kan utgjøre en fare for folks helse, for eksempel ved å gi feilaktige opplysninger om hvordan man kan bekjempe eller kurere smitten.

Vist folk korrekt informasjon og hjelpsomme ressurser, fra både WHO og lokale helsemyndigheter. I Norge er vi i tett dialog med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI), og over helgen forventer vi å kunne begynne å lede folk som søker på koronavirus på Facebook og Instagram direkte til deres informasjonsportal: helsenorge.no/koronavirus.

● Stoppet annonser ment til å skape panikk, eller som impliserer at enkelte produkter garanterer en kur eller beskyttelse for koronaviruset.

● Midlertidig forhindret annonser som kapitaliserer på den nåværende krisen ved å for eksempel selge medisinske ansiktsmasker, blant annet fordi det er viktig at det fortsatt er nok til vårt fantastiske helsepersonell.

● Gitt WHO så mange gratis annonser de trenger for å respondere på koronaviruset. Et lignende tilbud har vi gitt Helsedirektoratet, som allerede nå kjører annonser på tvers av våre plattformer, helt gratis.

● Vi er i dialog med Helsedirektoratet om å legge en informasjonsboks i toppen av alle norske brukeres nyhetsstrøm på Facebook, som leder dem direkte til Helsenorges side med informasjon om covid-19.

● Vi samarbeider med Faktisk.no som bidrar med å knytte faktasjekker til omstridt innhold som spres på plattformen, samt med å faktasjekke innhold som brukere eller Facebook selv rapporterer som mistenkelig. Vi samarbeider også med Medietilsynet om hvordan man kan avdekke falske nyheter.

Samarbeid bedre enn kjekling

I Norge har vi også gitt daglig støtte til myndighetenes kampanjer. Og vi har gitt fritak fra regler slik at disse annonsene kan inneholde en større mengde korrekt og presis informasjon. Vi har verifisert deres Facebook- og Instagram-sider, så folk vet at det er her de finner den offisielle informasjonen.

Vi står alle i en kritisk situasjon. Det er derfor nødvendig at diskusjonen om informasjonsspredning er like faktabasert som informasjonsspredningen selv.

I stedet for å kjekle, bør vi arbeide sammen om det som er vårt felles mål:

Å sikre at folk er i stand til å unngå smittespredning, så helsevesenet vårt kan håndtere den store og krevende oppgaven det blir å behandle alle dem som rammes av covid-19.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meiningar på Facebook og Twitter