Jeg er helt enig i at det er usunt å presse kristne homofile til sølibat. Men du må lese min bok, En annerledes vei, med svært fordomsfulle briller, for å mene at den forteller om slikt press.

I boken En annerledes vei. Motstrøms om kjønn, kjærlighet og sex kan du blant annet lese historien til ni kristne som i større eller mindre grad vil omtale seg som homofile (hvilket illustrerer at boken også handler om språkbruk; noen vil nemlig heller snakke om «å ha homofile følelser» enn «å være homofil»), men som ikke ønsker å gå inn i et homofilt forhold. Noen av dem lever derfor som single.

Trygve Indrelid

Jeg mener det er viktig å slippe frem alternative stemmer når temaet er homofili. For det er ingen tvil om at kristne utsettes for et massivt press til å erklære at et forhold mellom to av samme kjønn bør likestilles med et forhold mellom en mann og en kvinne. De som motstår presset fra Pride, blir utsatt for temmelig sterk fordømmelse.

Diskrediterer og spekulerer

Selv vil jeg gjerne motarbeide forståelsen av at et nei til homofilt samliv fra kristent hold handler om at heterofile prøver å fortelle homofile hvordan de skal leve. Nettopp derfor har jeg fortalt historien til mennesker som – til tross for at de tiltrekkes av samme kjønn – mener at det er galt å gå inn i et homofilt forhold.

Det er tydelig at Tor Håkon Eiken, Åsmund Aksnes og Halvor Moxnes i Aftenposten 4. mars ikke er særlig interesserte i å lytte til disse stemmene. Isteden leter de etter en måte å diskreditere disse. Og det gjør de ved å spekulere.

I innlegget møter vi påstanden om at «det er grunn til å tro at deres selvforståelse her peker tilbake på kristne fellesskap som fortsatt ser på samliv mellom to av samme kjønn som et avvik». Og vips står vi overfor mennesker som presses til sølibat.

Er ikke blitt presset

En slik fortolkning er imidlertid urimelig. Faktum er at alle de ni personene jeg har inkludert i boken min har hatt alle muligheter til å endre ståsted – og samlivsform.

Flere har også hatt homofile relasjoner tidligere i livet og tilhørt miljøer som sier ja til homofilt samliv. Dette ville forfatterne av leserinnlegget visst hvis de hadde valgt å lese boken med en viss grundighet – og uten å være forutinntatte.

Jeg ønsker å møte alle mennesker med respekt – ut fra min overbevisning om at alle er skapt av Gud og elsket av ham. Jeg tar sterkt avstand fra hets og trakassering som rammer homofile. Mitt mål har vært å møte dem som tenker annerledes om kjønn og seksualitet enn jeg selv gjør på en avdempet og respektfull måte i min bok.

Dessverre bidrar ikke Eiken, Aksnes og Moxnes til en særlig god og respektfullt samtale når forutsetningen deres er at de som står for et nei til homofilt samliv, er blitt presset til å tenke slik.