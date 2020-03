Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier til Aftenposten 18. mars at de har prioritert ordninger for dem som står uten noen form for inntektssikring.

Jeg kan ikke skjønne at det ikke omfatter studentene.

De som er best sikret av krisepakken, er næringslivet selv. Resten av oss, både ordinære arbeidstagere, frilansere og studenter, kommer til å slite.

Alltid følt meg trygg

Jeg er 23 år gammel og deler leilighet med en venninne i Oslo sentrum. Jeg studerer politisk kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og jobber i klesbutikk ved siden av studiene for å få alt til nesten å gå rundt.

Takk og lov for Lånekassen, som gir meg akkurat nok i måneden til å dekke husleien. Penger til mat, telefonregning, internett og alt annet i livet er det jobben som må dekke.

Jeg jobber så mye jeg kan, og prøver å unngå at det går ut over studiene. I eksamensperioder er det vanskelig, og det kan ofte bli trangt økonomisk. Likevel har jeg alltid følt meg trygg og heldig.

Nå ble jeg permittert

Koronaviruset har nå tatt verden med storm, og jeg har lagt de fleste bekymringene der de hører hjemme – nemlig hos de gamles og sykes helse.

Selv har jeg tenkt at jeg kom til å slippe ganske lett unna og har fulgt myndighetenes råd om å holde meg inne for ikke å smitte noen av de utsatte.

Jeg har, for å være helt ærlig, ikke bekymret meg nok for min egen situasjon.

Jeg har lest om de tusenvis som mister jobben og blir permittert, og tenkt at takk og lov sikrer staten dem. Staten som jeg er så glad i.

Jeg er så stolt av å bo i et land hvor vi alle tar vare på hverandre og sikrer dem som har minst, et minimum.

Ole Berg-Rusten, NTB Scanpix

I min familie er dette noe vi snakker om ofte – hvordan vi godt kan betale mer skatt for å sikre fellesskapet og de felles godene, sikre at alle har et sikkerhetsnett. Sikre at du og jeg ikke faller utenfor.

Og nå ble jeg permittert. Og gjett hva? Jeg er en av dem som faller utenfor.

Jeg har fullstendig panikk

Det kan vel ikke være sånn som jeg har lest i det siste, tenkte jeg, at jeg ikke får noen ting, hverken av arbeidsgiver eller staten (Nav)?

Det er jo helt absurd.

Det kan faktisk ikke stemme, tenkte jeg, og begynte å lese alt med liten skrift.

Men det er sant! De har til og med endret reglene, slik at nå har arbeidsgiver lønnsplikt i to dager, så kommer Nav på banen. Da er det enda verre for folk i min situasjon.

Jeg forstår hvorfor reglene endres, men jeg forstår ikke hvordan det kan gjøres uten å ta studentenes situasjon på alvor.

Jeg får fra og med i dag kun 8200 kroner i måneden. Husleien er på 8000 kroner. Jeg har fullstendig panikk. Hva skal jeg gjøre nå?

Jeg kan ikke engang gjøre det eneste som virker betryggende. Tar jeg toget hjem til familien min, bryter jeg både karanteneregler og reglene om at man må oppholde seg der man har bostedsadresse.

Jeg er nå stuck i en leilighet jeg ikke kan forlate, uten inntekt og uten noen plan for de kommende ukene.

Løsningene på dette problemet kan ikke komme fort nok.

Kan du, Henrik Asheim?

Asheim sier: «Det er viktig å huske på at studenter har en inntektssikring gjennom Lånekassen.»

Da lurer jeg på: Kan du leve på 8000 kroner i måneden, Henrik Asheim?