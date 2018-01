NRK Nyhetsmorgen får kritikk i Aftenposten av vitenskapsskribent Marit Simonsen for en reportasje fredag om årets influensa-epidemi.

Som Simonsen helt riktig påpeker pakker vi inn en del tørre fakta, som at det i fjor døde 1700 mennesker av influensa, at flere vaksinerer seg denne vinteren og at Folkehelseinstituttet har sendt ut 560.000 vaksiner, med en situasjon – en scene.

Denne gang var vi på kurs med Margit Vea, som har en master i Helsefremmende arbeid fra høyskolen i Sørøst-Norge og underviser bla på Universitet i Stavanger om mat og helse. Så får alle unnskylde oss hvis vi forkortet titlene hennes til kostholdsekspert. Hun holder et kurs i mat som hun mener styrker immunforsvaret.

Det er viktig å påpeke at Vea aldri ble tillagt medisinsk kompetanse av NRK.

Vea snakker om at riktig kosthold kan styrke immunforsvaret og hun plasseres tydelig i en hjemlig atmosfære. Hun er først og fremst opptatt av å se på sykdom i et bredere perspektiv i tråd med sin faglige tilhørighet, og oppfordrer ikke folk til å droppe vaksinen.

Medisinske eksperter: ta vaksinen

I reportasjen har vi med to medisinske eksperter, og de sier helt klart at god tarmhelse ikke kan erstatte effekten av influensavaksine.

Smittevernlege Teis Quale sier også at nettopp for folk med tarmsykdommer, er det spesielt viktig å ta vaksinen.

Seniorforsker Karoline Bragstad fra Folkehelseinstituttet sier at de med nedsatt immunforsvar er spesielt utsatt for influensaen. Også hennes råd er klart: Ta vaksinen, og pass på kostholdet i tillegg.

Det er mange som mener at kosthold påvirker immunforsvaret. Det er også flere i Norge som ikke vil vaksinere seg.

NRK skal speile samfunnet, det skal også vi i Nyhetene. Og når vi tar opp slike temaer balanserer vi meninger med eksperter, som vi har gjort i denne reportasjen. Og de var altså klare i sin tale; kosthold kan ikke erstatte vaksine.

Vi holdt oss til hovedfokus

Så er det to ting Vea sier i reportasjen som ikke blir motsagt av eksperter: Hun hevder at ingefær og hvitløk er naturens antibiotika. Og hun sier også at hvis du har mye betennelse og problemer med fordøyelsen så er kraft bra «det lindrer betennelse, eller det demper betennelse og det lapper sammen tarmen».

Det gjøres forskning på hvordan endringer av bakteriefloraen i tarmen påvirker kroppen, og det kan godt være vi burde sagt noe mer om dette i innslaget. Men vi holdt oss til å la ekspertene kommentere hovedfokus; nemlig vaksine mot influensa.

Når vi får kritikk går vi alltid gjennom innslag og introduksjonen til innslaget og prøver å lære. Vi vil fortsette å gi forskjellige oppfatninger plass, men vi skal være gode på å balansere og vekte argumenter og holdninger.

Vil du gjøre opp din egen mening? Hør Nyhetsmorgen her. Reportasjen om årets influensa-epidemi begynner på 1:07:10

En så lang nyhetssending som Nyhetsmorgen er bygget opp av forskjellige elementer. Noe er rene nyhetsmeldinger, noen saker løses med en rapport og en prat. Noe kan være debatt. En reportasje som den om årets influensa-epidemi er en annen måte å dekke en sak på.

Det var to toppsaker i Nyhetsmorgen fredag og som vi brukte aller mest tid på. Den ene var om Trump og hans utsagn om «drittland» den andre hovedsaken var en positiv nyhet om at alle nå kan få medisiner mot Hepatitt C, og at Norge kanskje klarer utrydde den sykdommen innen ti år.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter