Sukkerbiten for alle! | Bruu, Jervell, Moss, Rudshaug og Raastad

Frem til for to år siden var den lille øya Sukkerbiten et flott friområde ved fjorden, åpent for alle. Nå kan øya bli en plass for spesielt interesserte.

Fotomuseum

Sukkerbiten var Fjordbyen på sitt beste, bare fem minutter fra Oslo S. Her kunne man nyte fjordutsikten i strandkanten, spise dampede blåskjell og ta et bad etterpå. Barn kunne leke på gresset og spise is. Her var det utendørsscene med konserter for opptil 5000 tilhørere.

I dag er Sukkerbiten fylt med grå brakkerigger. Når Munch-museet er ferdig, skal riggene vekk. Vil Sukkerbiten igjen bli en spennende del av Havnepromenaden, fylt av liv, røre og glade mennesker?

Ikke sikkert. Det er kastet frem planer om å bygge et stort fotomuseum på Sukkerbiten, et bygg på nærmere 5000 m². Det vil fylle øya. Er det greit å legge et museums- og utstillingsbygg på sentrums fineste strandtomt? Legge et stort bygg som strengt tatt ikke trenger vinduer, på en øy i sentrum som er ideell for alle typer fjordliv?

Selvsagt skal Oslo ha et fotomuseum. Det finnes en lang rekke kulturbygg i Oslo som skal tømmes: Museet for samtidskunst, Nasjonalmuseet, Deichman med flere. De store kinoanleggene under Akershus festning står også ubrukte.

Ikke fattet endelig beslutning

Oslo Havn eier Sukkerbiten gjennom Hav Eiendom. De har sluttet en intensjonsavtale med Fotohuset AS om å bygge fotomuseet på øya. Planen forutsetter at vedtatte reguleringer endres, og dermed krever saken samtykke fra byens myndigheter. Den endelige beslutning om hva Sukkerbiten skal brukes til, er altså ennå ikke fattet.

Sukkerbiten gir byens politikere en ypperlig anledning til å vise hvordan strandloven kan fungere i praksis inne i byen. Her skal familier bade, sole seg, fiske eller bare stikke tærne i vannet. Her bør man kunne leie båt, lære å ro og spise uten å tømme kredittkortet.

Det folk ønsker

Byens politikere må ha notert hva folk ønsker.

Sjøbadet på Sørenga er en stor suksess og fylles til randen på varme sommerdager. De flytende badstuene ved Operaen er utrolig populære, og forslaget om et flytende, oppvarmet helårs-svømmebasseng ved Sukkerbiten fascinerer.

Mer av dette!

Operaen og Munch-museet er flotte prosjekter, men Oslo trenger ikke flere prangende kulturbygg i strandsonen i Bjørvika. Det trengs plass for helårs fjordaktiviteter, og da er Sukkerbiten et ideelt sted.

Velger byens politikere å legge et stort museumsbygg her, blir nok vårt siste sentrumsnære friområde bundet opp i mange generasjoner!

