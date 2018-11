Tor Ulven (1953–1995) regnes i dag for å være blant de fremste norske forfatterne etter andre verdenskrig. Han har lenge hatt status som kultforfatter i de litterære miljøene, og nevnes stadig som inspirasjonskilde for yngre forfattere. Så langt er han oversatt til elleve ulike språk, og romanen Avløsning, som nylig utkom i svensk språkdrakt, ble mottatt med begeistring i nabolandet.

14. november ville han fylt 65 år. En gjennomgang av tidligere ukjent arkivmateriale kaster nytt lys over hvordan Ulven etablerte seg som forfatter på Gyldendal i første halvdel av 1980-tallet, og utfordrer bildet av en forfatter som arbeidet i total isolasjon.

Oppfattet som isolert og alene

Ulven var født og oppvokst på Årvoll i Oslo, og bodde i det samme huset mesteparten av livet. Han unngikk offentligheten, deltok ikke på opplesninger og møtte aldri opp for å motta litterære priser. Sitt første og eneste intervju ga han ikke før i 1993 (til tidsskriftet Vagant), halvannet år før han selv valgte å avslutte livet.

«Det oppsto mange myter rundt ham», mintes Alf van der Hagen i radiodokumentaren «Mørket i enden av tunnelen» i NRK P2: «En kompromissløs pessimist. En meningsløshetens profet. En tragisk dikter som levde isolert av angst.»

Hittil har man også trodd at Ulven arbeidet med bøkene sine alene, at han leverte manuskripter ferdige for trykk og sjelden var i dialog om egne tekster. Nye funn viser at det er grunn til å justere denne oppfatningen, ikke minst når det gjelder perioden fra slutten av 1970- til midten av 1980-tallet.

Avslaget fra Gyldendal

Korrespondansen mellom Ulven og Gyldendal, som er oppbevart i Riksarkivet, viser snarere at han var en forfatter som utformet sin poetikk i dialog med lesere han fikk tillit til. «Det var jo for Sigmund Hoftun vi skrev», skal Ulven ha sagt til forfatter Jan Erik Vold, og brevene i Riksarkivet viser at Hoftun spilte en sentral rolle for Ulven i en avgjørende fase av forfatterskapet.

Som forfatter debuterte Ulven i 1977 med den surrealistisk inspirerte diktsamlingen Skyggen av urfuglen, som utkom på Solum forlag. Tre år senere sendte han diktsamlingen Krystallskjellett til Gyldendal, og manuskriptet fattet Hoftuns interesse. I første omgang endte det riktignok med avslag: Konsulentene uttrykte skepsis til det de anså som språklig stivhet og reproduksjon av surrealistisk teknikk.

«De har lest meget, går vi ut fra, ja, kanskje forlest Dem», konkluderte Hoftun, som hadde følgende råd til den unge dikteren: «Det vi nå vil anbefale Dem er å glemme alt De vet og har lest og skrive mer spontant ut fra Dem selv. Alle diktere må vel gjennom en slik fase som den De nå er inne i. Så gjenstår det å gjøre opprør mot de litterære farsfigurer og finne sin egen stemme. Vi ser absolutt ikke bort fra at De har noe personlig å fare med. Lykke til – og velkommen tilbake!».

Frigjort, ansporet og tilbake

Brevet fra Hoftun var datert 2. oktober 1979. Det må ha virket ansporende på Ulven og hatt en frigjørende effekt, for allerede i februar 1980 leverte han en ny diktsamling.

I følgebrevet presiserer han at det dreier seg om «nesten utelukkende nye dikt» og «en ny måte å skrive på». Fra og med den nye samlingen, som ble utgitt under tittelen Etter oss, tegn (1980), orienterte han seg bort fra surrealismen, i den forstand at både arbeidsmåte og leseerfaring ble annerledes. Til Hoftun skriver han nå at han «har arbeidet mer med hvert dikt», og senere at de nye diktene «ikke innbyr til et slags ubehersket konsum av fantasibilder […], men snarere til reflektert lesning, med ettertanke.»

Lars Aarønæs

Ulven formet altså en poetikk i overgangen til 1980-tallet der refleksjon og ettertanke står sentralt. Også stillhet blir et viktig element, noe som etter hvert skaper debatt om utformingen av bokomslaget. Da Forsvinningspunkt skulle utgis i 1981, uttrykte Ulven bekymring for at baksideteksten skulle skape støy som forstyrret «den stillheten som boken forsøker å nærme seg». Kompromisset ble at den inneholdt noen verselinjer fra samlingen. Tilsvarende praksis ble fulgt opp i samtlige av Ulvens førsteutgaver, hvor baksiden enten inneholder et utdrag fra boken, illustrasjoner eller er blank.

En åpen og lydhør forfatter

Korrespondansen i Riksarkivet viser at Ulven var en åpen og lydhør forfatter. Han søkte og fulgte råd når han fant mening i dem, men hadde samtidig sterk integritet og like sterke meninger når noe var viktig for ham. Mellom den upubliserte Krystallskjelett og Etter oss, tegn fant han sitt eget uttrykk som forfatter, og stillhet, refleksjon og ettertanke skulle også bli viktige ledemotiv i forfatterskapet som helhet.

Det gjør inntrykk å lese korrespondansen i dag, og den er også en viktig kilde til ny innsikt om både forfatter og verk.

Utdrag fra korrespondansen mellom Ulven og Gyldendal er hentet fra Gyldendal Arkiv (Riksarkivet) og gjengitt med tillatelse.

Jan Erik Vold er sitert fra Fem stemmer (Aschehoug 2010).

