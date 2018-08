Regjeringsdebatten er igjen i gang i KrF, og KrFUs landsstyre har kommet med sin innstilling før høstens KrFU-landsmøte. Landsstyret landet en smart konklusjon jeg også håper landsmøtet i september støtter. KrFU mener KrF, slik situasjonen er nå, bør fortsette i opposisjon ut denne stortingsperioden.

Rolf Øhman

Spesiell posisjon på Stortinget

Forrige stortingsvalg var en stor skuffelse for KrF: Resultatet på 4,2 prosent var langt mindre enn det KrF fortjener. Jeg tror KrF og KrFs politikk trengs i Norge. Selv om valget var en stor skuffelse, hadde vi flaks og havnet i en vippeposisjon på Stortinget hvor stemmen vår kan være avgjørende.

Knut Arild Hareide har oppsummert det godt: «Vi la frem 50 gjennomslag for perioden 2013 til 2017. Mens vi altså nå kunne legge frem 40 gjennomslag bare for perioden 2017–2018.» Dette viser hvor mye gjennomslag vi nå får for vår politikk, og KrF har igjen klart å befeste posisjonen som et sentrumsparti.

Ikke bare er det KrFs unike posisjon på Stortinget som taler mot at vi skal gå inn i regjering på nåværende tidspunkt, den politiske forskjellen mellom Frp og KrF er også altfor stor til at jeg mener det er riktig å gå inn i en regjering med partiet.

Frp er på kollisjonskurs med oss i sentrale spørsmål som fattigdomsbekjempelse, innvandringspolitikk, bistand, miljø, religionsfrihet, alkohol, tvillingabort, alkohol, surrogati og arbeidsliv.

Løftebrudd

Likevel er det aller viktigste argumentet mot å gå inn i regjering på nåværende tidspunkt, for min del, at det vil være et direkte løftebrudd. Og å bryte løfter er ikke god KrF-stil.

Før valget konkluderte KrFs landsstyre med at KrF hverken skal støtte eller sitte i en regjering med Frp. Partiet skulle heller gå i opposisjon dersom Solberg valgte Frp fremfor sentrum.

Statsministeren valgte å holde frem med Frp, fremfor å trekke inn mot sentrum. Da må vi vise ryggmarg og vise at vi er et troverdig parti som holder det vi lover. De som har sagt at KrF er et vingleparti, tar feil. Dersom vi nå går inn i regjering, får de rett.

Jeg kjemper for og tror på et KrF som holder det vi lover og jobber for menneskeverd, forvalteransvar og nestekjærlighet. Disse verdiene får vi best gjennomslag for i en regjering uten Frp.