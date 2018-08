Du har kjøpt det ferskeste innen klær, en merkeveske du ikke kan forlate og fått det nyeste skoleutstyret på markedet. Allerede første skoledag ser du folk går sammen, og du er den eneste som er ny og alene. Presset om tilhørighet og aksept er allerede kommet snikende på deg i sommerferien.

Hva om jeg ikke får noen venner? Hva om jeg stryker? Hva om noen blir skuffet over meg? Så mange spørsmål som utløser store stressfaktorer som viser seg i blikket ditt.

Dere er ikke alene

Kjære dere, dere er ikke er alene. Dette er tanker som går gjennom mange tusen hoder akkurat nå. Studier viser at studenter sliter mer med psykiske lidelser enn andre jevnaldrende. Hvorfor? Fordi vi lever i et samfunn som bygger på perfeksjonisme og fordi barn i dag vokser opp med sosiale medier og et samfunn som forteller dem hva det perfekte liv er.

Si ;D-innlegg: Jeg var en av mange unge som til slutt ga etter for presset

Vurderingsjaget og frykten for å skuffe noen ligger hos oss hele døgnet. Vi skal ha karakterer som tilsvarer A og B både når det kommer til kropp, utseende og skoleprestasjoner. Men hvorfor jobber vi ikke hardere med å få en A i hvordan vi behandler oss selv?

Man kjemper en daglig kamp for å leve opp til alle andres forventninger, når det i utgangspunktet kun er deg selv som setter kravene. Så fra en perfeksjonist til en annen: Gjør feil, se opp, smil, si hei til en ukjent, spør hvordan noen har det, snu skuta og sett kurs.

Kursen vil føles lang og du vil møte mange kjipe og usikre fisker der ute som alle vil prøve å dra deg ned i sitt farvann. Sett ikke anker her eller bruk tid på folk som gjør deg vondt. Du er laget for å leve ditt liv, så ikke la andre fortelle deg hvordan du skal gjøre det. Uansett hva du velger å gjøre, så gjør du en forskjell!

