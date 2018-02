Kort sagt, onsdag 14. februar

Fra «#metoo til oss»

Marte Gerhardsen i Tankesmien Agenda skriver i Aftenposten 23. januar en svært tankevekkende artikkel: «Fra #metoo til oss: Vi må gjøre mye mer». Artikkelen får en til å tenke, ved at Gerhardsen forsøker å gå inn i spørsmålet «Hvorfor #metoo?»

Et raskt Google-søk på #metoo gir ca. 24 millioner treff på 0.37 sekunder, og et Google-søk på «#metoo and why?» 16.6 millioner treff på omtrent samme tid. Mange har tenkt og tenker. Som Megan Garber i The Atlantic 2. januar: How can #MeToo, essentially, move from the realm of the «me» to the realm of, more fully and more meaningfully, the «we»?

Jeg synes det er nettopp noe av dette Gerhardsen tar opp og tydeliggjør. Aftenposten -artikkelen belyser «hvordan holdningene dannes når vi er unge», hvordan barn «først og fremst er barn, ikke kjønn», «hvordan #metoo er et rop om endring», om at innsatsen må begynne i barnehagen og i skolen, og at vi må snakke om grenser. Alt i alt er dette, som sagt, en tankevekkende artikkel som bør leses av mange, mange av oss, og få oss til å tenke bredere og gjøre mer.

Peter Kierulf. Dr.med., Prof. emeritus, Oslo

Riktig bruk av skogen er bra for klimaet

Det er bra for klimaet å bruke skogen, hevder Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund i et debattinnlegg i Aftenposten 1. februar. Å erstatte fossil bensin med noe innblandet biodrivstoff basert på restavfallet/massevirket, som Lahnstein hevder, er en dårlig idé.

Alle livsløpsanalyser over 90 år (Utført av NVE og SSB) viser at produksjon og bruk av biodrivstoff har dobbelt negativ klimaeffekt sammenlignet med bruk av fossil bensin – og enda mer negativt om økt hugst forårsakes av økt etterspørsel etter virke til energi. Den negative virkningen skyldes at bioetanol slipper ut like mye CO₂ ved forbrenning som fossil bensin, og det kreves mye energi med CO₂-utslipp i omdanning av trestokken til flytende bioetanol, og det tar granen 80–90 år å binde tilbake den CO₂ som slippes ut ved forbrenningen.

Bruk av bioetanol vil derfor bidra til å øke temperaturen i forhold til bruk av fossilt brensel.

Klimaforskerne har beregnet at med dagens utslipp på ca. 35 gigatonn CO₂ har vi bare 20–30 år på oss før temperaturstigningen blir mer enn 1,5 grad Celsius. Vi har derfor kort tid på oss til å redusere utslippene.

Alternativet er heller ikke fortsatt bruk av fossilt brensel, men så raskt som mulig å gå over til bruk av fornybar elektrisitet ved hjelp av batterier eller hydrogen eller annen utslippsfri elproduksjon og ikke unødvendig forlenge bruken av fossil energi med noe innblandet bioenergi. Fremtiden er fornybar og elektrisk. Det har også bilindustrien og finansnæringen nå oppdaget.

Erik Fleischer