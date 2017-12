Er graviditet en sykdom? Spør Margret Hagerup i et debattinnlegg 30. november. Som firebarnsmor og yrkesaktiv kvinne påberoper hun seg svaret. Hun har vært yrkesaktiv i alle sine svangerskap og har sett seg lei på sine gravide medsøstre som ikke har klart det samme.

Som jordmor i over 25 år reagerer jeg sterkt på underteksten i Hagerups artikkel. I møte med over 800 fødende og nærmere 1000 gravide kvinner har jeg helt andre svar og synspunkter på graviditet og arbeid enn det Hagerup gir uttrykk for.

De aller fleste gravide strekker seg langt. Mange er plaget av dårlig samvittighet overfor arbeidsgiver den dagen de ikke har arbeidskapasitet nok til å fylle sin rolle på jobben.

Og de som blir sykmeldt blir det fordi legen vurderer det som rett med hensyn til mors og barnets helse.

God tilrettelegging

Når det er sagt, er det selvfølgelig viktig å underbygge det friske, slik Hagerup anfører. Men min erfaring er dessverre at det er mange faktorer ved vårt samfunn, vårt arbeidsliv og våre individuelle liv som gjør at kvinner som velger å ta den jobben det faktisk er å gå gravid, føde og amme, kan ha behov for en midlertidig lette av arbeidsbyrden.

Hun gjør en jobb for samfunnet som helhet. Uten barn ingen fremtid.

En god svangerskapsoppfølging, inklusive tilrettelegging på arbeidsplassen, eller sykmelding, gjør at de kan imøtese fødsel og barnets komme med større håp om helse og glede enn generasjoner før oss kunne. Dessuten med mye mindre helserisiko enn våre medsøstre i den tredje verden. Når de kan det, er det nettopp på grunn av de samfunnsgoder som Hagerup ønsker en slutt på.

Likeverd og forskjellsbehandling

Når skal vi lære at likestilling handler om likeverd?

Likeverd innebærer noen ganger forskjellsbehandling.

En gravid kvinne skal være likeverdig sin ikke gravide kollega. Hun skal ikke bli møtt med mistenkeliggjøring og nedlatenhet fordi hun blir sykmeldt en periode.

Hun gjør en jobb for samfunnet som helhet. Uten barn ingen fremtid.

Graviditet er ingen sykdom, men er sårbar fase, der grunnlaget legges for barnets fremtidige helse. Derfor må den gravide hegnes om. Så hyll den gravide for den belastning hun påtar seg fremfor å beskylde henne for noe. Jeg har sett så mye i min jordmorkarrière at jeg vet hva det kan koste å bli mor.