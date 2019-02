Etter at Trond Giske måtte frasi seg alle tillitsverv i Arbeiderpartiet for et år siden, fikk vi vite av Jonas Gahr Støre for noen uker siden at han igjen kunne få tillitsverv. For noen dager siden uttalte imidlertid Støre at Giske etter hans mening ikke kan ha tillitsverv i overskuelig fremtid.

«Straffen» på ett år ble altså forlenget med ti eller tyve år.

Bakgrunnen er en video som viser at Giske står tett inntil en ung kvinne på dansegulvet på en bar i Oslo, med hendene rundt henne. NRK har vært i kontakt med kvinnen på videoen, og hun avdramatiserer hendelsen.

Filmen på seks sekunder kom imidlertid fagbevegelsen og Arbeiderpartiet i hende.

Unngå halve Norges befolkning

Uten å spørre hverken de to kvinnene eller Giske var konklusjon at Giske igjen har opptrådt upassende overfor kvinner og ikke lært.

«Alle» vil antagelig være enige om at det ikke var kritikkverdig av Giske å gå med på det som var kvinnenes ønske. Men det spiller tydeligvis ingen rolle. Han har nemlig opptrådt slik at man ved å se på de seks sekundene med film uten å vite noe mer, kan få inntrykk av at han prøvde å trenge seg på en kvinne. Da spiller det ingen rolle hvordan det egentlig var!

Det er da jeg spør meg selv hvilken slagkraft #metoo har fått. For nå er det tydeligvis blitt slik at en mann som en gang er blitt kritisert for å være nærgående mot kvinner, ikke må vise seg i nærheten av denne andelen av Norges befolkning fordi enkelte da kan stille seg spørsmålet om han på nytt på upassende måte prøver å nærme seg det annet kjønn.

Rettssikkerheten på spill

Vi har mange begrep i Norge som vi synes det er viktig å vise respekt for. Ett av dem er rettssikkerhet. Dette er tydeligvis et begrep som ikke gjelder for personer som én gang er blitt beskyldt for å ha vært nærgående mot kvinner. Jeg håper at det bare er i Arbeiderpartiet at rettssikkerheten er blitt så dårlig, når Støre knapt klarer å se lengre frem enn sin egen nese.

Giske har erkjent at han ikke engang skulle ha innfunnet seg på en bar i Oslo nattetid, tydeligvis fordi det da kunne stilles spørsmål besøkets formål. Dette er, Trond Giske, å legge seg alt for flat for kritikk på et helt sviktende grunnlag! Her må du stå opp selv om det for øyeblikket er orkan.

Du kan ikke slutte å gå ut blant folk og unngå fortauet på Karl Johan bare for å imøtekomme tillitsmenn i fagbevegelsen og arbeiderpartiet som helt har mistet gangsynet. Skal du da når du beveger deg utendørs, bare bruke drosje (med mannlig sjåfør, selvsagt)?

