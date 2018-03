Dagens kortinnlegg, fredag 23. mars

Mobbere kan ikke styre politikken

Etter at Sylvi Listhaug i et Facebook-innlegg kritiserte Arbeiderpartiet for å ta mere hensyn til terrorister enn til landets sikkerhet, er dette politiske spørsmålet blitt en personmobbesak av tidligere ukjente dimensjoner. Fremtredende politikere fra samtlige opposisjonspartier har kommet med stadig sterkere personkarakteristikker av Listhaug. Disse ikke kan karakteriseres som annet en mobbing, om man skal bruke de referanserammene for akseptabel oppførsel overfor kolleger man ellers prøver å gjennomføre i skolene og på arbeidsplasser for å få bukt med mobbing.

Man skal ikke kalle kolleger eller medelever for å være splittende, udugelige, ha dårlig dømmekraft eller komme med hatefulle uttalelser fordi det er mobbing av kolleger og medelever! Det siste kan jo til og med være straffbart og bør håndteres av politi og domstoler, ikke ropes ut eller tapetsere avisens forsider. Listhaug har på sin side begrenset seg å holde seg til sakens politiske innhold og beklaget det dersom hennes Facebook- innlegg hadde vært krenkende for noen grupper. Til gjengjeld har hun (og hennes familie inkludert barn) kunne høre og lese om henne som en av de karaktermessig verste personer som noen gang har vært statsråd i Norge.

Når befolkningen ellers opplever hvordan ledende politikere oppfører seg – er da noe rart at vi ikke blir kvitt mobbingen i samfunnet for øvrig. Flere av opposisjonspolitikerne har tydeligvis for tiden ikke politiske saker som engasjerer dem (eller befolkningen). Da er det nok lettere å angripe statsråder med personkarakteristikker for å sikre seg en plass i rampelyset. De burde skamme seg! Vi kan imidlertid ikke la mobbere styre politikken her i landet på samme som de heller ikke skal prege skolene og arbeidsplassene. Det burde også pressen føle et visst ansvar for når de vurderer hvem de lar slippe til.

Dag Bratlid, Oslo

Solliens stand-up-komiske historieskriving

Therese Sollien gir oss årsaken til Kinas «mirakel» som hun selv kaller det, i en sidekommentar 19. mars til oppslaget om Børge Bakkens bok om økt kriminalitet og ulikhet i Kina. Hun skriver: «Noe av det mest provoserende jeg hører, er at det kinesiske kommunistpartiet har løftet flere hundre millioner mennesker ut av fattigdom.» Sollien vet å skille rett fra galt: «Sannheten er at kineserne endelig har løftet seg selv ut av fattigdommen – etter at partiet i flere tiår nettopp har nektet fattige folk å gjøre dette, gjennom planøkonomi og vanstyre.» Dette kunne vært et interessant innspill om klasseanalyse og hvem som er det handlende subjekt i historien, hadde det ikke vært for at hun ignorerer hele overbygningen når Kinas suksess skal forklares. Det er like snodig å utelukke det sterkt sentraldirigerte og autoritære partiet KKPs bidrag her som det ville å være å la jernkansler Bismarck være unevnt i den tyske sosialstatens fremvekst fra 1870-tallet eller å droppe den rollen Gerhardsens DNA spilte for velferdsstatens vekst etter krigen. Sollien setter søkelyset på migrantarbeiderne og deres spesielle situasjon på grunn av den gamle ordningen med bostedstilknyttede rettigheter i det såkalte hukou-systemet. Men å sette dette opp mot «mirakelet» og å hevde at «kommunistpartiet fortjener ikke æren for Kinas velstandsøkning», blir bare en rar, retorisk øvelse av stand-up-komiker Sollien som øser seg opp over en historisk sannhet hun ikke vil vedkjenne seg.

Halvor Fjermeros, forfatter, Kristiansand

Skiforeningen må skjerpe seg

Holmenkollsøndagen var tidligere vinterens nasjonaldag, og hopprennet sto i fokus. Slik er det ikke nå. I fjor lanserte driftige hoppsjeler Raw Air-konseptet, et konsept det allerede nå kan fastslås er blitt en stor suksess. Skiforeningen er en av de fire arrangørene av Raw Air. Jeg må dessverre si at suksessen ikke har skjedd under særlig medvirkning av Skiforeningen. Publikumstilslutningen var i år den samme labre som den har vært de siste årene. Heldigvis var mange polakker til stede og laget stemning. Skiforeningen må ha sovet i Raw Air timen mens de andre arrangørene har sørget for å lage ekte hoppfester. Jeg var selv i Vikersundbakken sist helg og fikk oppleve et arrangement og et trøkk som skapte folkefest. Kjære Skiforeningen! Polen, Slovenia, Tyskland og Østerrike skaper også folkefester rundt sine WC-renn hopp. Men dere trenger ikke reise utenlands for å lære. Dra til Vikersund og Granåsen. Nå må det skjerpings til for å gjenskape Holmenkollsøndagens hopprenn til noe av det det en gang var.

Harald Brendeford, tidligere leder av hoppkomiteen i NSF

Skjermen er voksenansvar

Foreldre i dag holder sine barn for hardt av to grunner – frykten for at de skal forsvinne inn i dataskjermen og fordi vi kan.

Å oppdra barn er engstelse. I noen perioder mye engstelse. Da er det lett å ty til både overvåkning og total frihetsberøvelse. Når 16-åringen ikke er kommet hjem til avtalt tid en gang, så setter vi kanskje inn det vi kan. Frykten driver oss dit. Og når 8-åringen har brukt all fritiden foran datamaskinen, kan det være fristende å fylle opp tiden hans med alt annet. Slik ender vi opp med ufrie barn som får for lite plass til sitt eget liv.

Boken Foreldremagi er sannsynligvis den første boken om oppdragelse som inneholder et kapittel om skjerm og sosiale medier. Der er det helt konkrete råd for hvordan du som voksen kan hjelpe barna med å håndtere muligheten til alltid å være i spill, skjermaktivitet og logget på. Første bud er faktisk å se over sin egen bruk av data og sosiale medier. Deretter er det å våge å sette grenser, forstå hva du setter grenser for og å gi barna rom og tid til å gjøre andre ting. Svaret er ikke totaladministrasjon, men heller ikke å gi opp. Dette er en balansegang som vi må justere mange ganger i løpet av barnas oppvekst, og svaret er ulikt for en 3-åring enn for en 16-åring, men retningen er den samme. Vi voksne har ansvaret for også denne delen av barnas oppvekst, som vi må løse det sammen med dem. De litt større barna trenger både kontakt med sine foreldre og opplevelsen av å klare seg selv. Kjeft, kontroll og totaladministrering av tiden deres kveler både kontakten og opplevelsen av selvstendighet. Så ikke la frykten styre oppdragelsen, gi plass for refleksjon og tillit, også. Dagens foredregenerasjon er den første som skal løse denne balansegangen. Jeg er enig, Tonje Jacobsen-Loraas, la oss snakke om det!

Hedvig Montgomery, psykolog

Slemme ledere

Kan den som studerer ledelsesfag bli sosialisert til å bli et ganske slemt menneske, undrer Gaure og Nævdal i Aftenposten 18. mars.

Svaret fra forskningen kan tolkes som et «ja»: Personlighetstrekket medmenneskelighet er det minst viktige for effektiv ledelse. Dette kan ses som nedslående. Vi ønsker jo at våre ledere skal se oss, bekrefte oss, hjelpe oss og vise omsorg, ja, helst «elske» oss. Men når det gjelder å være effektiv leder, synes dessverre ikke medmenneskelighet å være relevant. Men siden forskningen som viser dette er hentet fra amerikansk arbeidsliv, så gjelder den kanskje ikke i Norge? Slik er det neppe.

Da jeg under arbeidet med boken Fasettmennesket (2016) spurte flere hundre deltagere på mitt lederutviklingsprogram på BI om hvem de syntes var de beste lederne på kullet sitt, de resultatorienterte eller de menneskeorienterte, var svarene som de amerikanske: Menneskeorientering hadde null relevans, ledelse ble utelukkende knyttet til resultatorientering. Men det er mer enn som så. Medmenneskelighet er likevel viktig i den lederstilen det utvilsomt undervises mest i for tiden, kalt karismatisk ledelse eller transformasjonsledelse. Med en slik lederstil, sier forskningen, kan ledere få sine underordnede med seg om en felles visjon. Er dette manipulasjon? Det er vel hva Gaure og Nævdal vil kalle det.

Paul Moxnes, professor i organisasjonspsykologi

Jeg lurer på

Jeg lurer på hvor lenge jeg skal bli beskyldt for å være rasist, ha farlige høyreekstreme meninger, være konspiratorisk, fordi jeg faktisk bryr meg om mine medmennesker, fordi jeg har sett filmer som Hva skal folk si, fordi jeg vet at æresdrap foregår, fordi jeg tror på unge mennesker som forteller hva de har opplevd når de er blitt sendt til islamske skoler i utlandet fordi de er blitt for «norske». Jeg tar disse menneskene på alvor. Jeg tror på et varmere samfunn, derfor ønsker jeg å være med på å forhindre dette.

Jeg lurer på hvordan jeg skal ordlegge meg for ikke å få ord sagt til meg om at jeg støtter nynazismen, fordi jeg ikke er tilhenger av å gi pengestøtte til moskeer som snakker nedsettende om det samfunnet jeg har vært med på å bygge opp gjennom å prate, diskutere og delta i.

Jeg lurer på hvorfor jeg må tenke på hvordan jeg skal være for ikke å bli stemplet i et samfunn der vi snakker om hvor viktig det er å være seg selv, finne ut hvem vi er og stå for det. Hva vil det si? Vil det si at det å tolerere andres meninger kun tolereres hvis de er som de allerede tolererte meningene er?

Altså, toleransen for meninger er størst om jeg sier jeg mener det jeg ikke mener.

Jeg lurer på om det blir et varmere og tryggere samfunn av det?

Anne-Margrethe Hovet, Oslo

Bane NOR setter sikkerhet først

Bane NOR tar på største alvor alle bekymringer fra egne ansatte og kunder knyttet til det automatiserte kundeinformasjonssystemet KARI, som Aftenposten skrev om lørdag 17. mars. Jernbanen i Norge er Europas sikreste. Slik skal det fortsatt være. Hendelsen på Namsskogan der det feilaktig ble annonsert et passerende tog ved arbeid i sporet har ført til endrede rutiner som vil forebygge at dette skal skje igjen. KARI-systemet er en del av den nye, digitale jernbanen. Systemet virker blant annet sammen med gammel teknologi for å holde oversikt over og informere om når togene ankommer og passerer stasjonene. Dette har ikke gått knirkefritt alle steder og vi beklager de ulempene og uheldige situasjonene som har oppstått. Vi jobber kontinuerlig med å bedre kundeinformasjonen. KARI-systemet har gitt et stort løft de fleste steder og er en digital plattform som gir store muligheter til å bedre våre kundetjenester ytterligere.

Victor Hansen, direktør Kunde og trafikkinformasjon, Bane NOR SF