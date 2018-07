Høyre- og venstresiden i USA er begge lett hysteriske. Høyresiden med positivt fortegn, venstresiden med negativt fortegn. Trump – den usannsynlige presidenten – har i sin korte tid i Det hvite hus fått muligheten til å nominere to høyesterettsdommere. I natt nominerte han nr. to:

Brett Kavanaugh, en meget konservativ dommer med lang fartidstid fra begge Bush-administrasjonene og fra Kenneth Starr-etterforskningen av Bill Clinton.

Med republikansk flertall i Senatet (frem til Kongressvalget i november) betyr det sannsynlig godkjennelse i Senatet. Konsekvensene kan være at den amerikanske høyesteretten vil være konsekvent konservativ i en generasjon fremover.

Thomas Winje Øijord

Dommerne sitter på livstid

Men hvorfor er det viktig? Hvorfor betyr det noe hvem som sitter i Høyesterett i det hele tatt? Grunnlovsfedrene hadde ikke sett for seg at den føderale Høyesteretten skulle spille den rollen den gjør i dag. Individuelle dommere var heller ikke så viktige:

Høyesterettsdommere som ble utnevnt på slutten av 1700-tallet satt i gjennomsnitt i kun åtte år. I dag sitter de derimot raskt i 30 år. Det er den eneste offentlige jobben i USA hvor man sitter på livstid.

Høyesterett er blitt mye viktigere i amerikansk politikk og samfunn fordi den føderale statsmakten er blitt mye viktigere. Jo mer makt Kongressen og den utøvende makt har fått, jo mer er det for Høyesterett å utstede dommer over.

Særlig er det utviklingen med å passe på at delstatene respekterer de føderale Grunnlovstilleggene som har ført til en stor rolle for Høyesterett. La oss ta et eksempel.

Høyesterett spiller en stor og aktiv rolle

Etter Borgerkrigen (1861–1865) vedtok man tre viktige grunnlovstillegg. Det 14. grunnlovstillegg var det viktigste. Dette sa at svarte amerikanere og tidligere slaver nå var statsborgere av USA (slaver var nemlig i utgangspunktet ikke statsborgere) og at disse nå skulle nyte likhet for loven og derfor beskyttes mot delstatlige brudd på ens rettigheter på lik linje med hvite statsborgere («equal protection clause»).

Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB scanpix

Da Høyesterett vedtok Brown vs. Board of Education i 1954 var dette med grunnlag i det 14. grunnlovstillegget og prinsippet om lik beskyttelse mot rettighetsbrudd. Høyesterett fant da at delstater som hadde segregerte skoler brøt med dette viktige føderale Grunnlovstillegget, og at de dermed måtte endre lovene sine og desegregere.

Dette ble av konservative sett på som et alvorlig inngripen i det som burde være delstatenes anliggende og et overgrep fra en «aktivistisk» føderalmakt.

En konservativ kampanje

Da Høyesterett i 1973 i Roe v. Wade fant at delstatslovgivning som forbød abort brøt med Grunnlovens «rett til privatliv» (right to privacy) startet en konservativ kampanje mot Høyesterett som fortsetter den dag i dag.

Siden da har det bokstavelig talt vært «liv eller død» for kristenkonservative og andre sosialkonservative når det gjelder hvem som sitter i Høyesterett og hva de synes om abortspørsmålet.

In selecting Judge Brett Kavanaugh for the Supreme Court, @realDonaldTrump has put reproductive rights and freedoms and health care protections for millions of Americans on the judicial chopping block. #WhatsAtStake #StopKavanaugh #ScotusPick pic.twitter.com/vUoVpJ6SHu — Chuck Schumer (@SenSchumer) July 10, 2018

Og nå har altså de kristenkonservatives støtte til Trump betalt seg: gitt Senatets konfirmasjon vil høyresiden ha et klart flertall i Høyesterett i lang tid fremover. Vel – med mindre en Demokrat vinner i 2020 og den meget konservative Clarence Thomas’ sete skulle bli ledig.

Da blir det omkamp.