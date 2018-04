Legene ved Nasjonalt Behandlingssenter for Transseksualisme (NBTS) advarte nylig mot helseaktører som opererer på egen hånd på en ny gruppe transpersoner. Legene vil ikke at denne pasientgruppen skal utsettes for irreversibel feilbehandling. En varsomhet vi som pårørende til transbarn er takknemlige for.

Vi snakker om en ny pasientgruppe, som historisk skiller seg fra andre transseksuelle. Amerikanske forskere kaller tilstanden for Rapid Onset Gender Dysphoria (ROGD). Oversettelsen kan være raskt oppkommen kjønnsdysfori.

De fleste med ROGD er unge, fødte jenter, de viser forverret psykisk helse og dårligere relasjon til familie og ikke-transseksuelle venner etter at de kommer ut som transpersoner. Fenomenet defineres også gjennom at mange kun støtter seg på informasjon fra transseksuelle kilder og slutter å omgås venner som ikke relateres til LHBT. De har fått råd på internett om at kjønnsbytte er eneste vei til lykke.

Taushet om psykiske lidelser

Ivrige talspersoner mener det hjelper å behandle ROGD medisinsk, men har de tverrfaglig kompetanse på linje med NBTS, som består av barneleger, psykiatere og psykologer? Det er betenkelig at de mest offensive i å be om medisinsk kjønnsskifte ved ROGD, er tause om de psykiske lidelsene.

Lukas Andersen: Rikshospitalet har all makt over oss transpersoner. Derfor er vi livredde for å snakke

Legene ved NBTS forteller at pasientene ofte lider av hallusinasjoner, angst, depresjon, psykoser og selvskading. Sexolog P. Benestad har i en årrekke behandlet barn og unge med kjønnshormoner, samtidig har Helsetilsynet gransket ham, av samme grunn.

Det virker derfor svært påfallende at sexologen, samtidig som han praktiserer kjønnsbytte på barn med ROGD, i rapporten «Rett til rett kjønn» fra 2015, skriver under på at man vet veldig lite om effekten av kjønnskorrigering.

Anne Wæhre og Kim Alexander Tønseth: Vi har fått en eksplosiv økning i antall tenåringsjenter som ønsker å skifte kjønn. Tar du ansvaret, Bent Høie?

Farlige bivirkninger

Paradoksalt er det også at helsepersonell (NBTS) med tverrfaglig spesialistkompetanse på behandling av barn med kjønnsdysfori i samme rapport nedstemmes av sexologer og representanter fra populistiske organisasjoner. Sexolog P. Benestad med flere mener at de kan behandle barn og unge uten evidens om antatt gunstige effekter og risikoer ved off-label hormonbehandling.

Helseminister Bent Høie svarer om transseksuelle barn og unge: Mitt ansvar for nasjonens døtre

Behandlingen er ikke godkjent eller risikovurdert av myndigheter eller legemiddelforetak. Man ignorerer dessuten indikasjoner på farlige bivirkninger: Forverret mental helse, risikoer koblet til blant annet kreft og hjerte- og karsykdommer. Arrogansen som utvises ved å ignorere risikoene er skremmende. Hvor mange vil sexologene og de populistiske organisasjonene ofre?

Vi støtter legene ved NBTS som etterlyser forskning og varsomhet. Man kan ikke utsette sårbare barn og unge med ROGD for irreversibel feilbehandling. NBTS er de eneste som er skikket til å følge opp forskning, diagnose og behandling på disse pasientene, og vi oppfordrer helseministeren til å lytte til vitenskap fremfor populisme.

