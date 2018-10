Jeg skal ikke påstå at det ikke kan være lurt å slå små enheter sammen for å gjøre dem sterkere, selv om allergien mot besvergelsene «Robust» og «bærekraftig» for lengst har gitt hissige utslett.

Men når det nå er snakk om å jekke opp det snart hundreårige Barratt Due Musikkinstitutt, i etterdønningene fra ekspertrapporten «Kvalitet som kriterium», bestilt av Kunnskapsdepartementet, da vet jeg sannelig ikke om vi skal le eller gråte.

Man skal liksom lære Barratt Due hva som gir økt kvalitet

Dette lille men så betydelige kantarellstedet for utvikling av våre aller fineste musikere – ikke bare nasjonalt, men internasjonalt – bruker nå sine krefter på å finne institusjoner å gifte seg og flytte sammen med, for å få den størrelsen som det offentlige nå også vil kreve av private høyskoler, hvis de skal fortsette å få statlig støtte. Man skal liksom lære Barratt Due hva som gir økt kvalitet. Hva med å se på nytten av et omvendt perspektiv?

Braastad, Audun / NTB scanpix

Fra barn til profesjonell

Ikke så rent få av oss har trådt våre barnesko i musikkbarnehagen i den gamle villaen på Fagerborg i Oslo, som er det tradisjonsrike setet for Barratt Due. Et påbygg med konsertsal er kommet til i årenes løp, men man kommer fremdeles tett på hverandre i trapper og ganger, og det er funnet nødvendige undervisningsrom også annetsteds. Det helt vesentlige med Barratt Due er hvordan de i dag møter kommende musikere gjennom hele skolegangen, fra barn til profesjonell musiker.

For min del husker jeg den uventede lykkefølelsen da jeg kom inn på musikklinjen på Nissen videregående skole i sin tid: Der møtte man andre, fra hele byen, som hadde tuslet alene med instrumentkasser og notebøker og kjent seg rimelig utenfor, før de altså her endelig ble del av et miljø. Slett ikke så målbevisst og krevende som back-up-kulturen er blitt hos Barratt Due, for dem som kombinerer videregående med musikkstudier. Men så har da også verden og musikklivet endret seg, og behovet for et sted som tar både talenter og konkurransen i musikklivet på alvor, helt fra begynnelsen, har gitt usedvanlige resultater.

Heftig kunst

Noen av oss husker kampen for å flytte ut av de hyggelige, men trange lokalene til Norges musikkhøgskole, til nybygget ved Chateau Neuf. Det var viktig at musikkhøgskolen ble stor og god. Nå kjennes det riktig å spørre hvorfor Barratt Due Musikkinstitutt skal tvinges til å bli større, og derfor må skrus sammen med noe annet.

Skjønner ikke politikere hva som kan stå på spill? Det har vært og er en slags fruktbar ”konkurranse” mellom Barratt Due og de andre utdanningsinstitusjonene for musikk. Man skal ikke kimse av sånne ulikheter, i måter å gjøre ting på – det er nettopp dette som gir grobunn for varierte uttrykk, og heftig kunst. Det er som kjent ikke størrelsen det kommer an på. Det er dessuten noe som heter at man skal være forsiktig med å forandre på det som faktisk funker. Fingrene av fatet!

