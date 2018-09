Religiøse ledere har begynt å hjelpe politiet. Slikt kan på lang sikt være meget farlig, skriver Lily Bandehy i innlegget «Fanden sitter i moskeen» i Aftenposten 24. september.

Dette er noe av det mest konspiratoriske jeg har lest på lenge. Og så er det litt som uttrykket «damn if you do, and damn if you don’t»: Du kan ikke vinne.

Dette er å fortegne virkeligheten

I sin kritikk av, og advarsel mot, muslimske ledere fortegner Bandehy virkeligheten på en litt ekkel måte. Den virkeligheten jeg hadde fått med meg før jeg leste teksten var at muslimske ledere hadde gått natteravn i Kristiansand. Bandehys utleggelse av dette er at «religiøse ledere engasjerer seg i politiarbeid». Dette advarer hun sterkt imot. Hun skriver at dette kan være greit på kort sikt, men «meget farlig» på lang sikt.

Vet hun egentlig hva Natteravnenes oppgave er? Deres jobb er tilstedeværelse. De går gatelangs for at gater og torg ikke skal være tomme for voksne på kveldstid. De gjør det frivillig.

Imamene gjør som prestene

Påstanden om at politiets oppgave kun er å håndheve loven er feil. Politiet ser sin oppgave også som forebygger av kriminalitet.

Dette er hva politiet i Kristiansand selv har sagt: «Dette handler ikke om at politiet har overlatt kriminalitetsbekjempelsen til imamer. Sivilsamfunnet er enormt viktig for å forebygge kriminalitet. Voksne som bryr seg om unge i deres nærmiljø, er det fremste virkemiddelet for å fange opp unge som er i ferd med å havne på skråplanet.» Prester i Den norske kirke har f.eks. i mange år bidratt i slikt forebyggingsarbeid.

Én ting er å kritisere muslimske ledere for passivitet i ulikt dialogarbeid eller deltagelse i den generelle samfunnsdebatten. Men denne kritikken er å snu ting helt på hodet - helt malplassert.

Følg og delta i debatten hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter