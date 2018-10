Med hotelleier Petter Stordalens omfattende planer for Sommerro-kvartalet på nordsiden av Solli plass byr det seg en ny anledning til å spørre om ikke Oslo Lysverkers gamle hakekors-porter kan fjernes.

Jeg har forstått det slik at verneinteressene, særlig hva gjelder selve Lysverkbygget, er sterke.

Rolf Øhman

Her er jeg med, langt på vei. Per Kroghs veggmalerier, de elegante trapperommene og den flotte fasaden med gesimsens ekko av medicienes palass i Firenze bør selvsagt bevares nå som Stordalen lager hotell av bygget.

Likevel: Spørsmålet er hva som skal skje med portene inn til bakgården. De er begge utformet i svastikamønster og har – nærmest ubegripelig – fått overleve helt til nå.

Historiens begrunnelse

Begrunnelsen har vært at i tillegg til de tyske nasjonalsosialistene, brukte også den europeiske kraftindustrien hakekorset som kjennemerke. Den gang da. Men selv om historien bak er at disse portene ikke hadde noe med nazisme å gjøre og at de kom på plass i et fritt land – tidlig på 1930-tallet – er hakekorset som symbol blitt uløselig knyttet til okkupasjonen og Hitler-regimets redsler. Uansett.

Liv Hegna

Jeg tror ikke noen ville kunnet komme på skole eller på arbeid i dagens Norge pyntet med hakekors under henvisning til at det er et hellig symbol i India. Og jeg tror heller ikke norsk skole ville tolerert en lærer med Hitler-bart selv om vedkommende aldri så mye insisterte på at inspirasjonskilden var Charlie Chaplin.

Nåtidens avløsning

Hakekorset symboliserer en ideologi vi ikke skal tåle, og portene inn til Oslo Lysverkers bakgård bør få avløsning nå når oppussingen skal gjennomføres. Gatebildet er tjent med det, og Stordalen er tjent med det.

Solli plass vil bli finere, Stordalens hotell vil slippe uønsket medieoppmerksomhet i inn- og utland, og ikke minst – slippe innrykk av den typen gjester som føler seg litt for komfortable bak hakekorsets porter.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter