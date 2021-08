Kort sagt, mandag 2. august

Reservasjonsregister mot å være donor må på plass

Vi har en organmangel i Norge, og pasienter risikerer å dø fordi ventetiden blir for lang. Et reservasjonsregister må opprettes.

Selv har jeg sittet på akuttrommet på Ullevål sykehus og blitt spurt hvordan jeg stiller meg til organdonasjon. Senere fikk jeg vite at tre personer fikk muligheten til å leve videre med min fars organer.

Helseminister Bent Høie (H) sier ja til organdonasjon og utfordrer andre til å gjøre det samme. Kampanjer som dette forteller at Norge trenger flere donorer. Stiftelsen Organdonasjon opplyser at flere enn 450 personer venter på et nytt, livreddende organ. Kampanjer til tross: Det er ikke tilstrekkelig for å dekke behovet for organdonorer i Norge.

Det er en risiko for at de pårørende sier nei til at den avdødes organer skal doneres bort. Pårørende kan være redde for å handle mot den avdødes ønske. Da jeg senere ryddet i min fars hus, fant jeg donorkortet hans i en skuff på kontoret.

Hvis vi skulle bli syke og trenge et nytt organ for å kunne leve videre, ville de fleste av oss ha takket ja til det. Er det ikke da rimelig at vi donerer bort våre egne organer, hvis vi havner i en situasjon hvor vi ikke lenger trenger dem?

Det må være det å reservere seg mot å være donor som krever en aktiv handling. En løsning kan være å opprette et reservasjonsregister.

Antall nye donorer ville ha økt, flere menneskeliv ville ha blitt reddet, og de pårørende vil slippe å ta et valg om dette i en belastende situasjon.

Cecilie Hoxmark, forfatter og podkaster