Mala Wang Naveen Oslo-borger

Vestkantbadet på Solli plass var lenge et kommunalt bad. Nå skal Petter Stordalen bygge hotell på tomten. Det nye Tøyenbadet skal etter planen stå klart i 2024. Privatiserte Bislett bad synes 350 kroner er en grei pris for drop-in. Torggata bad er nå disco i helgene.

Oslos folkevalgte har solgt unna badene våre til private aktører. Resultatet? Blodpriser.

Debatt

I fjor sommer knakk minstemann svømmekoden. Hvordan? Jo, fordi han er heldig med valg av foreldre. Vi hadde lagt deler av ferien til steder med enten basseng, hav, innsjø eller elv.

Og alle koronafaste nordmenn var heldige. For sommeren 2021 var en magisk og solfylt affære.

Systematisk nedbygging

Da jeg forleden prøvde å finne på noe hyggelig i januarmørket, var jeg derimot ikke så heldig. Jeg tok en runde for å finne ut av bademulighetene våre i Oslo sentrum. Jeg kunne raskt konkludere med at de ikke fantes.

Vestkantbadet er privatisert og for tiden stengt. Tøyenbadet er ferdig tidligst sommeren 2024. Privatiserte Bislett bad synes 350 kroner er en grei pris for drop-in, og Torggata bad er nå disco i helgene.

«Snakk om systematisk nedbygging av noe selv 60-tallets oslofolk fikk til!» skrev jeg på Twitter. Responsen var massiv.

Færrest svømmehaller pr. innbygger

Folk som bor i Oslo vest, som kunne fortelle at de var avspist med ett eneste privat bad på Røa. En byråd ba meg om å reise til drabantbyene Bøler og Romsås hvor de har nyoppussede bad. Folk som bor andre steder i landet, som mente at resten av Norge er like ille. Og de optimistiske påpekte at kommunen har sommerkurs.

Ikke noe av dette endrer på problemet med at Oslos folkevalgte har solgt unna badene våre, som tilhørte folket, til private aktører som nå tillater seg blodpriser. I 2020 var det 32 basseng i Oslo, men kun 10 av disse er kommunale og driftes av Bymiljøetaten.

Vi sitter igjen med færrest svømmehaller pr. innbygger i landet. Utviklingen har over lang tid vært negativ.

Ikke svømmedyktige

På toppen av dette har vi urovekkende tall som antyder at en halv generasjon nå vokser opp uten å oppfylle målet for svømmedyktighet.

Avisa Oslo skrev i fjor om Utdanningsetatens siste kartlegging fra 2018 som dekket de tre siste skoleårene. Den viste en kartlegging av syv ordinære skoler hvor andelen elever som ikke kunne svømme, var høyere enn 40 prosent.

Skiftende bystyrer vil skylde på hverandre, mens skolene skylder på foreldrene

Ved 11 ordinære skoler var andelen som ikke kunne svømme 200 meter, høyere enn 70 prosent. En oversikt fra de to siste skoleårene Avisa Oslo har fått fra Utdanningsetaten, viser at det i flere bydeler var under halvparten av elevene som klarte målet for svømmedyktighet.

Om man har noen selunger til barn, kan det være vanskelig å bry seg om minstekravet til svømmetimer er 10 eller 20 timer. Ifølge Norges Svømmeforbund tar det omtrent 40 timer fra en elev begynner med vanntilvenning til vedkommende er svømmedyktig.

I 2016 kunne Aftenposten melde at kun én av ti skoler gir ni-åringene 30–40 timers svømmeundervisning i løpet av skoleåret.

Tørrlagt svømmer

Skiftende bystyrer vil skylde på hverandre, mens skolene skylder på foreldrene. Nedstøvet av denne ansvarspulveriseringen står vi, barn, unge, voksne og eldre, som bare ønsker å svømme.

Jeg vet at et besøk til et svømmehallen scorer høyt på listen over aktiviteter barna mine ønsker å drive med. Jeg kan forestille meg at det også gjelder eldre som fremdeles bor hjemme og som trenger et helsefremmende lavterskeltilbud.

Når alt dette er sagt, det er fantastisk at vi i sommermånedene kan nyte anlegg som Sørenga og Operastranden. Men de av oss som ikke har planer om å isbade (og legge det ut på Instagram), må også få lov til å passe på helsen vår.

Foreløpig opplever jeg meg som ufrivillig hengt til tørk.

