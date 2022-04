Norge må gi Ukraina avanserte våpen nå!

Arnfinn Nordbø Norsk-ukrainsk venneforening

29 minutter siden

Ukrainas president ber blant annet om denne typen våpen – langtrekkende missiler – fra Norge. Det haster, skriver Arnfinn Nordbø. Bildet er fra en militærøvelse i 2014.

Ukrainerne har ikke tid til å vente. Det er vår moralske plikt å stoppe dette.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Vi har de siste dagene sett grusomme bilder av drepte sivile fra byer som Butsja utenfor Kyiv. Noen av bildene er så groteske at jeg ikke vil beskrive detaljene. Det hevdes at selv små barn er blitt voldtatt før de ble drept. Hundrevis av sivile er slaktet.

Før krigen ble det advart mot at russerne hadde satt opp dødslister over folk som skulle drepes eller interneres. Disse «nazistene» inkluderer blant andre LHBT-personer, kvinnesaksforkjempere, menneskerettighetsaktivister, journalister og vestligvendte politikere.

Nå ser vi at det om mulig er enda verre, med masseutrenskninger av vilkårlige ukrainere. Signalene fra Moskva er ikke til å ta feil av: Det blir ikke fred eller trygghet for de ukrainerne som blir fanget i noen av de russiskokkuperte områdene.

Zelenskyj var tydelig i sin tale

Norge og våre allierte kan ikke sitte og se på dette. Vi må våkne og gi Ukraina alt de trenger. Noen av våpensystemene våre krever opplæring, og nå har vi allerede latt seks uker passere. Men denne krigen ser ut til å vare lenge, og vi må sette i gang opplæring nå.

Norges våpenbidrag har så langt vært puslete sammenlignet med våre naboland

President Volodymyr Zelenskyj var prisverdig tydelig i sin tale til Stortinget om hva Ukraina ønsker fra Norge. Ukraina ønsker at vi skal bidra mer til å ramme den russiske krigsøkonomien gjennom å øke sanksjonene og stenge våre havner for russiske skip. Men viktigst av alt ønsker Ukraina seg langtrekkende antiskipsmissiler og antiluftvåpen som Norge produserer.

Å få Nasams (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) og NSM (Naval Strike Missile) kan få avgjørende betydning for Ukraina. Ukraina bør også få Javelin panservernmissiler fra Norge og annet militært utstyr de raskt kan dra nytte av.

Norge sendte 3. mars 2000 panservernraketter til Ukraina.

Penger alene er ikke nok

Norges våpenbidrag har så langt vært puslete sammenlignet med våre naboland. Våre 4000 M-72-panservernraketter har en verdi på ikke mer enn seks millioner dollar, mens Sverige har bidratt med våpen til en verdi av 64 millioner dollar og Danmark 44 millioner dollar. EU-land har gitt våpen til en verdi av over ni milliarder kroner og USA over ti milliarder.

Regjeringen har gitt signaler om at Norges bidrag skal øke. Det er bra, og økningen må være markant. Og tidsaspektet er avgjørende. Det haster å få russerne ut av Ukraina.

Alternativet til at Ukraina vinner er et mulig folkemord mot ukrainerne

Venstre ber regjeringen om å gi én milliard kroner for at Ukraina selv kan kjøpe våpen. Dette er prisverdig, men beløpet er for lite.

Med Norges økonomi, og slik som vi har tjent på økte priser for olje, gass og strøm, burde vi i hvert fall kunne gi ti milliarder kroner.

Men penger alene er ikke nok. Det er for eksempel ikke mulig å få kjøpt Javelin fordi produksjonen henger etter etterspørselen. Derfor må Norge sende våre missiler til Ukraina nå.

Det haster at Ukraina får tilgang til avanserte våpensystemer. Ukraina kjemper en kamp de må vinne. Det er en kamp for en regelstyrt verdensorden, for våre verdier, for menneskerettigheter, demokrati, frihet og selvstendighet.

Alternativet til at Ukraina vinner er et mulig folkemord mot ukrainerne. Det er vår moralske plikt å stoppe dette.

Ukrainerne som drepes, har ikke tid å vente – vi må handle raskt og gi Ukraina de våpnene de ber om. Avgjørelsene må tas nå, ikke neste uke.