Oslo må ta imot afghanske flyktninger

Afghanistan er ikke trygt for aktivister, kulturarbeidere og personer som har jobbet for Norge.

Taliban gjør Afghanistan utrygt, skriver Sofia Rana.

Sofia Rana Rødt

Debatt

Som aktiv deltager i krigshandlinger i landet gjennom 20 år har Norge et særlig ansvar for flyktningene.

UDI og Une, som behandler asylsøknader, har konsekvent undervurdert trusselbildet i landet. I sommer ba de en 11 måneder gammel baby med afghanske foreldre om å forlate Norge så raskt som mulig. Til tross for at Talibans fremmarsj gjorde hele landet utrygt.

Flyktninger fortjener rettssikkerhet og en trygg fremtid. Rødt mener både babyen og andre afghanske flyktninger må få saken gjenåpnet. De bør få permanent opphold, få jobbe og ta utdanning.

Rødt vil at Oslo skal være byen med det store hjertet og ta imot flere flyktninger enn de 206 vi har sagt ja til. Flere flyktninger fra Afghanistan gjør ikke situasjonen tryggere i Syria eller i Darfur. Flyktninger fra Afghanistan må komme i tillegg til kvoteflyktninger fra andre konfliktområder.

Oslo bør også oppfordre regjeringen til å ta ansvar for flyktninger vår krigføring har vært med på å skape og sikre at flere får opphold. Afghanere som har jobbet for Norge eller Nato, må hentes ut.