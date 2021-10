Boligmarkedet favoriserer de som har mest. Det fører til økte forskjeller.

Tina Lam Byplanlegger og formidlingsassistent

Trygve Ohren Arkitekt og kurator

Nå nettopp

Vi behøver ikke bare en ny boligpolitikk, men en ny sosial boligpolitikk, skriver innleggsforfatterne.

Vi må tenke nytt om hva et hjem er.

Hjemmet i dag er mer enn et sted der vi har tingene våres, der vi legger oss hver kveld og der vi føler oss avslappet og trygg. Det er også et investeringsobjekt og et spekulasjonsobjekt.

Dette er ikke bærekraftig, hverken for klimaet eller for samfunnet.

Økte forskjeller

Dagens boligmarked er et produkt av dereguleringen og liberaliseringen av boligpolitikken som skjedde på 80-tallet. Det ble hevdet da og til dels nå at markedet med sine mekanismer kan løse de fleste problemer.

Dette eksperimentet har pågått i mer enn 30 år, og vi kan se at det ikke funker. Ikke for alle. Systemet favoriserer de som har mest. Det fører til økte forskjeller, som gir andre negative ringvirkninger i samfunnet.

Det vi har nå, er usosialt og lite bærekraftig. Vi behøver ikke bare en ny boligpolitikk, men en ny sosial boligpolitikk. Dette krever at vi tenker nytt om hva et hjem er.

Byplanlegger Tina Lam og arkitekt Trygve Ohren.

Et velferdsspørsmål

Før liberaliseringen av boligsektoren var boligen et velferdsspørsmål. Det skulle svare på boligmangelen etter andre verdenskrig. Retten til et hjem står oppført både i FNs menneskerettighetserklæring og den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Dette er ikke ratifisert i norske lover.

Er det forenelig å behandle hjemmet både som et salgsobjekt og en menneskerettighet? Neppe. Derfor må vi avlære oss ideene om hjemmet som en ting med stor pengeverdi. Det har ikke alltid vært tilfellet i norsk kontekst.

Ideen om at det endelige målet med boligen er å selge til markedets høyeste pris, må utfordres. Vi må tillate at de som ønsker seg vekk fra dette systemet, etablerer andre alternativer.

«Bare» et hjem

ROM for kunst og arkitektur viser for tiden utstillingen Vi stabler steiner i buer og krysser fingre. Prosjektet viser fem kunstnere som har bygd sine egne hjem og atelier.

De er selvbyggere, men også aktører som har tenkt annerledes på boligspørsmålet. Både når det gjelder materialbruk, men også deres holdninger til byggene. For dem er ikke det endelige målet med å bygge sin egen bolig å tjene penger på det.

Alle krefter, tid og penger de har brukt på byggeprosjektene sine, vil de ikke «tjene tilbake». Det er man blitt drillet i å tenke fra ung alder.

Avkastning målt i penger er ikke det endelige målet. Det er å bygge et hjem for å bo i.

Her er ikke boligen et investeringsprodukt, men «bare» et hjem. Verdien av byggene i dette prosjektet utfordrer konvensjonelle ideer rundt boligspørsmålet.

Kan ikke avfeies

Selvbyggerne i utstillingen Vi stabler steiner i bue og krysser fingre viser at det er fullt mulig å «melde seg av» den konvensjonelle bolig (karriere-) karusellen og gå tilbake til ideen om boligen som bare et hjem. Selvbygging var tross alt normen her til lands før 80-tallet, og det gikk hånd i hånd med sosial boligpolitikk.

Å avskaffe markedssystemet kan ikke avfeies som naivt og urealistisk.

Det burde ikke være så radikalt å kreve at vi ikke legger verdidefinisjonen av et hjem ene og alene i markedets hender, men heller som noe sosialt og som en menneskerettighet.

Skribentene er tilknyttet galleriet ROM for kunst og arkitektur.

