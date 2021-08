Jeg går i strupen på TV 2

Jan Arild Snoen Forfatter og samfunnsdebattant

Skjermdumper fra ulike mediehus de siste dagene. I bakgrunnen: Statsministerdebatt i Arendal med blant andre Erna Solberg og Jonas Gahr Støre.

Mediene serverer oppkonstruerte og ødeleggende fiendebilder. Det trenger vi ikke.

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Er norsk politikk en kamp på liv og død, der aktørene er dødelige fiender?

Det skulle man nesten tro dersom man skal ta medienes språkbruk på alvor. Særlig har jeg bitt meg merke i uttrykket «gå i strupen på», som rent faktisk betyr å forsøke å drepe noen.

Hoder skal rulle

I TV 2s nyhetssending lørdag 14. august introduserte nyhetsanker Siri Kleiven Strøm et innslag med at statsminister Erna Solberg (H) hadde «gått i strupen på» Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Og hva var det som fikk blodet til å renne nedover Senterpartilederens hals? Jo, Solberg mente det er useriøst å tro at det kan forhandles frem en ny EØS-avtale.

Uken før, torsdag 5. august, introduserte kanalen et innslag med en plakat med bilde av Listhaug og påskriften: «I strupen på Vedum» Hva var hennes budskap? At en stemme på SP kan gi SV, Rødt og MDG makt. Hun advarer mot en venstreradikal kurs. Rystende.

Ifølge Nettavisen 13. august gikk distriktsminister Linda Hofstad Helleland (H) «rett i strupen» på Vedum ved å beskylde ham for «dieselpopulisme». Uken før hadde samme organ fortalt at Audun Lysbakken (SV) gikk i strupen på landets rike.

Ville sosialisten kutte hodet av dem i grålysningen? Nei, han syntes de skulle slutte å syte over formuesskatten.

Sterke saker...

Kampanje kunne 11. august melde at SV og Frp går i strupen på hverandre gjennom hver sin annonsekampanje. I saken refereres det at SV ironisk takker Frp for at partiet har satt skatt på dagsordenen. Frp svarer med at de vil la folk beholde mer av pengene sine selv. Og så har de kalt Rødt, SV og MDG for «sosialister». Sterke saker.

Dagbladet fortalte 10. august at energiminister Tina Bru (H) «gikk i strupen på» Jonas Gahr Støre (Ap). Hva sa hun egentlig?

Jeg vil gjerne ta dere på alvor, så ikke gjør dette igjen. Ellers blir jeg nødt til «å rase mot» dere en gang til.

At «Støre sa noe som ikke stemmer» om klimagassutslippene, og at han ikke følger med, kommer med retorikk og ikke løsninger. Avisen brukte uttrykket på lederplass 17. mai i år. Det var vel dagen for å gå i strupen, kanskje. Det handlet om Høyres landsmøte, men Dagbladet fant det ikke nødvendig å underbygge denne overskriften med et eneste eksempel på et angrep på AP.

NRK meldte 9. august at Støre gikk i strupen på statsministeren. Han var uenig i forslaget om kutt i formuesskatten, men det refereres ikke en eneste skarp karakteristikk. Kanskje er det nok for NRK at Støre har en henvisning til USA.

... Men ikke sterke uttalelser

Den 7. august gjenga Aftenposten en NTB-melding der Frp-topper i Oslo gikk i strupen på Arbeiderpartiet. Den sterkeste uttalelsen sitert i meldingen er Jon Helgheims (Frp) karakteristikk av tilstanden i et Oslo styrt av de rødgrønne som «ikke spesielt lystig».

VG omtalte 28. oktober i fjor et innslag i Debatten kvelden før, under overskriften «Høie i strupen på NRK-Solvang». Hva hadde skjedd? Jo, Bent Høie (H) mente programlederen bidro til forvirring om bruk av munnbind, og sa at «Fredrik, du kan ikke skape usikkerhet om dette».

Jeg la ikke merke til at Solvang instinktivt tok seg til halsen for å beskytte den, men han gjorde vel det, slik vi som har hatt gleden av å møte Høie vanligvis gjør når vi oppdager ham i horisonten.

Bidrar til polarisering

Selvsagt mener ingen av disse mediene at norsk politikk er en kamp på liv og død. De vil bare tilføre litt «temperatur» til en valgkamp der det viktigste utfallet – at det blir et regjeringsskifte, allerede er så godt som avklart.

Men samtidig har vi lenge, særlig basert på utviklingen i USA, vært bekymret for en økende partipolitisk polarisering. Store deler av velgerskaren der hater motstanderne og mener de vil ødelegge landet. Slik er det ikke i Norge enda, men vi trenger ikke at mediene serverer oppkonstruerte og ødeleggende fiendebilder som kan dra oss i en slik retning.

Jeg gir TV 2 og medsammensvorne terningkast 1: Jeg vil gjerne ta dere på alvor, så ikke gjør dette igjen. Ellers blir jeg nødt til «å rase mot» dere en gang til.

