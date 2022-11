Vi kan ikke feire demokratiet bare når vi liker resultatet

Valgdagen er alltid en feiring av demokratiet. Uansett hva resultatet er, vinneren er folket. Man kan ikke beskrive valgdagen som en svart dag (Harald Stanghelle, Aftenposten 2. november) bare fordi man kanskje ikke er fornøyd med resultatet, som jo er hele poenget og selve ideen om valg.

En del av befolkningen vil se lederne sine vinne, den andre må se at de taper. Israel hadde 40 partier som stilte til sete i Knesset, og en valgdeltagelse på over 71 prosent. Dette skildrer en dag med levende demokrati i praksis, og i demokratier bør vi respektere folkets dom.

Selv om vi er glad for å se den store interessen for israelsk demokrati, synes jeg vi bør være mer opptatte av land som ikke praktiserer det, og vi bør være mer bekymret for folket i disse landene. Mer enn det, vi bør være bekymret for at så mange av disse ikke-demokratiske landene setter dagsordenen for saker som er så viktige for oss alle. Det er nok å se på FNs menneskerettighetsråd, hvor hele 66 prosent av medlemslandene er ikke-demokratiske stater.

Vi kan ikke feire demokratiet bare når vi liker resultatet.

Avraham Nir-Feldklein, Israels ambassadør for Norge og Island