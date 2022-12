Boklov er lik mangfold

Forfatterne heier på regjeringens forslag til boklov, skriver Heidi Marie Kriznik (bildet).

For å sikre mangfoldig litteratur må det legges til rette for at folk kan skrive, uavhengig av bakgrunn.

Det er ikke gitt at befolkningsmangfold tilsier mangfold i bokutgivelser eller rekruttering av forfattere fra ulike sosiale lag.

En undersøkelse offentliggjort nå i desember viser at forfatterinntekten har stupt. Hardest rammet er kvinner og forfattere med minoritetsbakgrunn.

Undersøkelsen ble bestilt av den britiske organisasjonen Authors’ Licensing and Collecting Society og utført av UK Copyright and Creative Economy Research Centre, basert på forskning ved Universitet i Glasgow.

Medianinntekten til skjønnlitterære forfattere i Norge ble sist målt til å være 120.000, og da med en nedgang i median på 44.000 kroner i løpet av få år.

I England har befolkningsmangfold lenge vært en realitet, i Norge noe kortere. Men også her er befolkningsmangfold en realitet.

Betydningen av rammevilkår

I Aftenposten 17. desember viser kommentator og hovedanmelder Ingunn Økland til flere eksempler på skjønnlitterære utgivelser i 2022 som vitner om mangfold.

Og hvordan er vi kommet dit?

I den nevnte undersøkelsen vektlegges betydningen av rammevilkår som at fastprissystemet gjør at forfattere får en garantert minste utbetaling pr. utgitte tittel. I tillegg pekes det på å sikre forfatterorganisasjoners rett til å forhandle frem standardavtaler.

Forfatterøkonomien er langt fra der den skal være. Men uten rammevilkårene vi har i Norge, ville vi ha sett en ytterligere redusert forfatterinntekt.

Helt avgjørende med en boklov

Økonomi og mangfold er nært forbundet. Det er uomtvistelig at vi kan gå glipp av litteratur og få som resultat at bare de som har vokst opp med en relativ økonomisk sikkerhet, tør satse på å bli skjønnlitterær forfatter.

Derfor er det helt avgjørende med en boklov, videreføring av fastprissystemet og standardavtaler der alle skjønnlitterære forfattere får like vilkår og et fast royaltygrunnlag i likt antall måneder.

Et av de viktigste argumentene for fastpris er nettopp fastprisens betydning for forfatterøkonomien.

Som det står i Kulturdepartementets forslag til ny boklov: «Fastprisen er et feste for beregning av royaltyer i normalkontraktene. Når royaltyen kan beregnes ut fra en gitt fastpris over en gitt periode, gir dette forfatterne en forutsigbarhet med hensyn til inntjening.»

I England er det fripris på bøker, og royaltygrunnlaget baserer seg primært ikke på utsalgspris, men på forlagenes inntekt. Noe som presser prisene ned og kan føre til betydelige forskjeller mellom forfattere.

Lettere å nå målet om mangfold

Kanskje synes det vel enkelt å si boklov = mangfold all den tid det er mye som spiller inn for å oppnå et faktisk mangfold.

Men med boklov og fastpris på bøker er det lettere å nå målet om mangfold. Så er nå også boklovens formål nettopp å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur og å sikre god tilgjengelighet til litteraturen for alle i Norge.

Derfor heier forfatterne på regjeringens forslag til boklov!