Åpent brev til MDG fra et tvilende medlem

Noe må MDG gjøre feil. For det kan ikke være alle andres skyld at partiet blir «misforstått», mener Trygve Sunde Kolderup. Vis mer

Vis litt mer glede, få enda mer innflytelse.

Publisert: 14.09.2023 18:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

«Alle partiene har en klimapolitikk», ble det hevdet i valgkampen. Og mange omtaler Miljøpartiet De Grønne (MDG) som et «radikalt klimaparti».

Men hvis alle partiene har en klimapolitikk som ikke er ambisiøs nok, og kun MDGs politikk reduserer utslippene til et nivå verdenslederne er enige om, hvorfor stemte bare 112.000 velgere på partiet?

Verden koker, brenner og regner bort.

Rett etter at ekstremværet Hans ga oss en milliardregning, så jeg kun én partileder rekke opp hånden på spørsmålet om vi er i rute til å nå klimamålene.

Utslippene reduseres på millimeternivå. Skal de kuttes i tråd med Parisavtalen, må Norge – og resten av verden – gjøre langt mer fremover. Hvis ikke partilederne har troen nå, hvor langt ned i sanden vil de stikke hodet i årene som kommer, når det blir enda tydeligere at det må gjøres mer?

Hvordan tape velgere

I ingen andre sammenhenger enn i klimapolitikken blir det hevdet at de som jobber for å nå FNs målsetninger, er «radikale». Noe må MDG gjøre feil. For det kan ikke være alle andres skyld at partiet blir «misforstått».

Hver dag kjenner jeg på klimaangst. Det var hovedgrunnen til at jeg meldte meg inn i MDG. Jeg ville være medlem i et parti som sto fremst i klimakampen og som jobbet for de store og nødvendige utslippskuttene. Som tok oss dit hvor vi ikke kokte, brant eller regnet bort.

Som medlem vet jeg at MDG gjør nettopp det, men utad er det ofte dogmatisk «symbolpolitikk» som blir synlig. Og det er det jeg konfronteres med i diskusjoner.

MDG får ikke oppslutning til å gjennomføre en ambisiøs klimapolitikk ved å bygge sykkelfelt mot lokalmiljøets vilje. Heller ikke ved å nekte barne- og ungdomsidretten tennisanlegg, skiløyper eller en forsiktig utvidelse av et alpinanlegg.

Som velger er klimapolitikk vanskelig og abstrakt. Skal man vinne velgere må det nære og personlige løftes frem. Å miste en parkeringsplass eller et idrettsanlegg er noe man kjenner på kroppen. Det er lett å stemme på noen andre enn dem som vil ta fra oss det.

Må bli mindre dogmatisk

Skal MDG lykkes må partiet føre en kompromissløs politikk på de store tingene, men være mindre dogmatisk på det aller nærmeste. MDG må vise litt mer positivitet og inspirasjon.

Jeg er fortsatt medlem. Under tvil. Men i Oslo har omkring 18.000 velgere forsvunnet siden 2019. Jeg forstår mange av dem. De har først og fremst sett hva MDG har tatt fra dem.

Fire nye år til med hånden på rattet kunne hatt større betydning for Oslos klimaavtrykk enn å innføre en upopulær sykkelvei på Torshov og nekte barne- og ungdomsidretten til Lyn, Kjelsås og Holmenkollen Tennisklubb.

Jeg håper at MDG viser vilje til å forbli i posisjon – gjerne med Høyre og Venstre. Det vil vise reell blokkuavhengighet og kan få mange «vippevelgere» til å se at MDG er et løsningsorientert parti som setter ambisiøse klimamål øverst, og som heller er litt mer kompromissvillig i de mindre sakene.