Tiden er i ferd med å renne ut for Assange. Ta ansvar for den europeiske rettsorden!

Behandlingen av Julian Assange kan være i konflikt med artikkel 3 i menneskerettighetskonvensjonen, skriver innleggsforfatteren. Bildet av Julian Assange er fra 2011. Vis mer

Åpent brev til den norske regjering.

Publisert: 21.09.2023 21:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Europa etablerte etter andre verdenskrig en helt unik rettsorden ved at Den europeiske menneskerettskonvensjonen ble åpnet for ratifikasjon ratifikasjonRatifisering viser til den handlingen et styringsorgan eller myndighet gjør når den godkjenner eller stadfester en avtale eller traktat mellom to parter som endelig og bindende. (Wiki).

For det første var det unikt at konvensjonen kom under kontroll av en uavhengig domstol. For det andre ble regjeringene i de landene som anerkjente konvensjonen, kollektivt ansvarlige for å gjennomføre den. Dette skjer i Europarådets ministerkomité der regjeringene sitter. Regjeringene fikk en plikt til å blande seg opp i hverandres overholdelse av forpliktelsene.

I ti år som generalsekretær i Europarådet så jeg nærmest ukentlig at regjeringene tok opp enkeltmenneskers skjebne i ministerkomiteen. Kjente eksempler er Aleksej Navalnyj i Russland, Osman Kavala i Tyrkia og Ilgar Mammadov i Aserbajdsjan.

Taushet rundt Assange

Når det gjelder Julian Assange, synes det imidlertid å være taust. Til tross for at omstendighetene rundt hans fengselsopphold og rettsprosess gir grunn til stor bekymring.

Hvis Assange blir overført og dømt vil det ramme kjernen i Europas rettsorden

Behandlingen av Assange kan være i konflikt med artikkel 3 i menneskerettighetskonvensjonen: et absolutt forbud mot enhver form for tortur og umenneskelig behandling. Dessuten er det et spørsmål om han får en rettferdig rettsprosess slik artikkel 6 garanterer alle borgere som har satt sine føtter på europeisk jord.

Assange sitter nå på femte året i et britisk høyrisikofengsel og venter på dom om han skal utleveres til USA der han kan bli tiltalt under spionparagrafen, som har en strafferamme på 175 år.

Overgår det meste

Den europeiske menneskerettsdomstolen har avsagt tusenvis av dommer mot medlemsland på grunn av langsomme rettsprosesser. Assanges sak overgår det meste tatt i betraktning at han også satt isolert i Equadors ambassade i sju år.

Amerikanske myndigheter har forlangt Assange utlevert fordi han videreformidlet informasjon fra soldaten Chelsea Manning om blant annet krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan.

President Barack Obama ville ikke reise anklage under spionparagrafen fordi han mente det også ville være et angrep på de nyhetsmediene som videreformidlet hva Assanges nettverk hadde lagt ut. President Donald Trump omgjorde dette og startet jakten på Assange. President Joe Biden fortsatte i samme spor.

Oppfordring til den norske regjering

Artikkel 10 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen – retten til frie ytringer – er en av de viktigste byggesteinene i Europas demokratier. Dette betyr at varslere, journalister og publisister må beskyttes, ikke forfølges. Hvis Assange blir overført og dømt, vil det ramme kjernen i Europas rettsorden.

Europeiske regjeringer må derfor våkne. De har en rett og en plikt til å forhøre seg om Assanges skjebne. Får han en rettferdig rettsprosess? Blir han utsatt for umenneskelig behandling? Er behandlingen av ham politisk motivert?

Jeg oppfordrer den norske regjering til å stille disse spørsmålene i Europarådets ministerkomité og helst få med seg så mange andre regjeringer som mulig. Det må gjøres nå – før det er for sent.