Alvorlige hendelser på institusjoner: Vi vil og må bli bedre

12.01.2023 11:15

Politiet jobbet søndag på Spydeberg-adressen hvor to jenter i tenårene ble funnet døde.

Vi har besluttet at vi årlig skal utarbeide en analyse av alvorlige hendelser siste år.

Vi ønsker å uttrykke vår medfølelse og sympati med de etterlatte etter de to unge jentene som mistet livet i Spydeberg så altfor tidlig.

Hvert eneste dødsfall med barn og unge under det offentliges omsorg er en tragedie. Vi skal gjøre vårt aller beste for å sikre at alle barn i barnevernet får den hjelpen de behøver, når de behøver den. Når slike saker likvel skjer, er det svært viktig at vi har grundige gjennomganger av hvordan det kunne skje, for å kunne forebygge og forhindre slike hendelser i fremtiden.

Sammensatte behov

Noen barn med tiltak i barnevernet kan ha svært sammensatte behov for omsorg, behandling og beskyttelse. Målet er alltid at tiltakene skal ha høy kvalitet, og at barn utvikler seg og gjennom det beskyttes mot å skade seg selv eller andre. Likevel oppstår det alvorlige hendelser. Det viser også Aftenpostens gjennomgang.

I snitt skjer det en alvorlig hendelse på institusjon to ganger om dagen. Ansatte på institusjon står i vanskelige situasjoner hver eneste dag.

Når alvorlige hendelser inntreffer, iverksettes kriseberedskap i henhold til Bufetats beredskapsplan og kriseledelse. Rutiner og tiltak varierer etter hendelsenes natur og skal ivareta både barna som er under omsorg, de ansatte i barnevernet og pårørende.

Det er mange faste rutiner som trer i verk ved en slik hendelse:

Bufdirs (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) avvikssystem hjelper oss å få bedre oversikt over alvorlige hendelser på institusjoner.

Bufetat-regionen gjennomgår hver enkelt hendelse.

Statsforvalter har ofte tilsyn og gjør en gjennomgang ved dødsfall.

Eksisterende praksis har til formål å dokumentere, lære, forbedre og utvikle institusjonene og tiltakene. Alle dødsfall hvor barnet er under det offentliges omsorg, undersøkes med andre ord nøye, av regionen selv og ofte også eksternt av statsforvalter.

Nye rutiner

Bufdir er glad for at departementet denne uken har besluttet at Helsetilsynet skal gjennomgå alle dødsfall de siste årene. Disse barna har fått støtte av mange ulike offentlige instanser, og en grundig gjennomgang av alt dette er nødvendig. Det kan gi viktig informasjon om eventuelle likheter i sakene og peke på svakheter i systemene rundt barna.

Aftenposten har gjort en god jobb ved å stille spørsmål ved hvorvidt vi gjør nok for å hente inn informasjon og lære av hendelsene. Vi vil og må bli bedre. Vi har derfor besluttet at vi årlig skal utarbeide en analyse av alvorlige hendelser det siste året, for å sikre at vi har god dokumentasjon, best mulig læring og kan sette inn riktige tiltak. En slik gjennomgang vil komme i tillegg til en formalisert gjennomgang og rapport av de enkeltvise mest alvorlige hendelsene i barnevernet.