Slutt å hetse og plage måkene

03.05.2023 02:00

Nå må det bli slutt på å hetse og plage måkene som kun er ute etter sitt daglige brød.

Det er ikke måte på hvordan disse flotte fuglene blir omtalt. Noen tar til og med til orde for å kalle måkene for luftens rotter. Og hvilket forhold skal barn få til fugler når voksne mennesker viser en slikt åpenbar forakt for disse vakre skapningene?

Men hvem er det som gjør forholdene til måkene så vanskelige at de må foreta en næringsflukt? Selvsagt er det vi mennesker som er syndebukker. Vi bidrar til matmangel på grunn av overfiske, forstyrrelser i hekkeområdene, klimaendring, forurensing og forsøpling. Det gjør at sjøfuglene må trekke inn til byene for å overleve.

Forskere er dypt bekymret over at sjøfuglbestanden er halvert siden 1980-tallet. Krykkjen har fått sine bestander redusert med rundt 75 prosent på få tiår. To andre måkearter sliter også. Fiskemåke og gråmåke er nå truede fuglearter som har en bestandsreduksjon på 30–50 prosent.

Dette er bakteppet for diskusjonene om disse «plagsomme måkene» som enkelte jamrer om.

Dypest sett handler dette om oss selv og om hvordan vi ser på oss selv og vår plass.

Når det vi opplever som stressende eller ubehagelig skal fjernes, samtidig som vi ødelegger dyrenes naturlige matfat og overtar mer og mer av deres naturlige levesteder, bør det ringe en bjelle som forteller at det egentlige problemet ligger hos oss selv.

Petter Farstad, skribent