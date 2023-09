Derfor må du ikke stole på Google Nyheter

Vi håper Google Nyheter rydder opp, skriver Oddmund Fredrik Jacobsen Vaagsholm i Släger. Vis mer

Sammenblandingen av nyheter og reklame svekker medienes troverdighet.

Publisert: 06.09.2023 21:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Søkemotoren Google blander annonsørinnhold og redaksjonelt innhold i sitt populære nyhetssøk. Det viser en undersøkelse vi i PR-byrået Släger har gjort.

Over en lenger periode har vi dokumentert at Google Nyheter ikke skiller mellom reklame i form av betalingsjournalistikk (innholdsmarkedsføring) og uavhengig redaksjonell journalistikk. I stedet bidrar Google direkte til å redusere det fundamentale skillet mellom redaksjonelt og betalt innhold.

Redaksjonelt og betalt innhold sauses sammen

Google Nyheter har omkring 280 millioner daglige brukere. I USA er det den syvende mest brukte nyhetskilden. I en undersøkelse utført av Reuters Institute for the Study of Journalism i 2022 kom det frem at Google er den mest troverdige av nyhetskildene som står utenfor de tradisjonelle mediehusene.

Vi dypdykket i utvalgte reklametekster som dukker opp i Googles nyhetssøk. Metodisk besøkte vi nettavisene til VG, Aftenposten, Se og Hør, Dagbladet, E24 og Dagens Næringsliv. Vi registrerte hvilke selskaper som har annonser på forsiden til disse ulike mediene. Deretter søkte vi på disse selskapene under «nyheter» hos Google. Og hva fant vi?

Jo. Bank Norwegian. Først to redaksjonelle saker skrevet av E24 og Finansavisen, før den tredje saken altså blir avslørt som en betalt sak skrevet av Schibsted Partnerstudio. Publisert for én uke siden. Huff, det var ikke bra. Men kanskje det bare var et slumpetreff? Kan en betalt tekstreklamesak ha sneket seg inn blant nyhetssakene til Google Nyheter?

Nytt forsøk. One Call. Gleder oss til å lese litt fri og uavhengig journalistikk om det ivrige telekomselskapet. Kanskje en økonomisak eller lignende? Det begynner bra hos Google Nyheter. Først en sak fra technettstedet Shifter, deretter en sak fra bransjenettavisen Kampanje. Men hva dukker så opp på tredjeplass når man søker etter One Call i Google Nyheter? Jo, en sak fra innholdsbyrået Schibsted Partnerstudio igjen – om hvor «enkelt det er å bytte til One Call».

Nederst i saken har Schibsted like så godt presisert for sine lesere: «Journalistene og redaksjonene i Schibsteds medier har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet.»

Annonsørinnhold gir inntekter

Så journalistene og redaksjonene hos Schibsted må for all del ikke assosieres med dette annonsørinnholdet. Men om man søker etter nyheter om One Call i verdens største søkemotor, er dette den tredje høyest rangerte saken man får opp. Det er interessant.

Den første virkelige nyhetssaken Google viser til at VG har skrevet om One Call, er fra 2015. Den handler ironisk nok om at «One Call må stanse villedende TV-reklame».

Man kan gå rett på sak og kun søke på «annonsørinnhold» under «nyheter». Da finner man at en rekke av disse søkeresultatene, som peker til betalt innhold, heller ikke er merket som annonse i tittelen. Dermed er det umulig for publikum å skille mellom betalte og ubetalte resultater i søket.

I skrivende stund har vi funnet mer enn 10.600 treff på norsk i Googles fane «nyheter» som inneholder det uomtvistelige ordet «annonsørinnhold». Et begrep og en norm som ble innført rundt 2015, da Presseforbundets tekstreklameplakat ble tatt inn i det etiske regelverket Vær varsom-plakaten.

På denne tiden begynte nemlig mediehusene å spekulere i produksjon og distribusjon av reklame som bruker redaksjonelle virkemidler. Siden har man opparbeidet seg betydelige inntekter fra denne praksisen.

Prisen for å blande reklame og nyheter

Utviklingen har imidlertid gjort det stadig vanskeligere for publikum å skille reklame fra redaksjonelt innhold. Det gjelder ikke minst de yngste og de eldste. I en undersøkelse fra Medietilsynet i 2021 svarte fire av ti at de har trykket på det de trodde var en nyhetssak, men som viste seg å være reklame. I aldersgruppen 16–24 år og 60–79 år svarte kun hver tredje riktig på testspørsmålene som ble stilt i undersøkelsen.

Samfunnet er avhengig av et tydelig skille mellom reklame og redaksjonelt innhold. Å undergrave mediene og viske ut dette skillet er en praksis som svekker samtlige parter knyttet til mediebransjen. Vi håper derfor Google Nyheter umiddelbart rydder opp.