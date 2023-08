For snevert om pensjonsuttak

Publisert: 11.08.2023

Jeg viser til Birger Myhr fra Pensjonseksperten AS og hans selvsikre innlegg om at «Pensjonister taper på pensjonsuttak ved 62 år». Jeg savner betraktninger om andre forhold som kan være av stor betydning for den enkeltes valg av tidspunkt for å ta ut pensjon:

Alderspensjonen fra folketrygden bortfaller ved død (kan også gjelde andre pensjonsordninger).

De fleste vil ønske mer å rutte med i sine yngre år som pensjonist.

Eldre pensjonister vil ofte tilbringe tid på sykehjem og da kun få beholde en liten del av pensjonen.

Mange pensjonister har oppsparte midler. Hvis midlene for eksempel er bundet opp i fast eiendom, vil den enkeltes løpende likviditet være relevant – det betyr mye for livskvaliteten å kunne beholde eventuelle hus og hytter.

Usikkerhet om dagens pensjon fra folketrygden vil opprettholdes på samme nivå i fremtiden.

Alle vil ha egne betraktninger om ovennevnte forhold, men disse må vurderes. Det blir noe bråkjekt å hevde at rådgivere som gir råd om å starte uttak av pensjon ved 62 år, enten har «for høy selvtillit eller for lav selvinnsikt». Kanskje er Myhr vel opphengt i tall og beregninger? Jeg foretrekker selv å ta ut pensjon fra 62 år.

Torleif Dahl, Oslo