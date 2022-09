Det er Norge som har forsynt EU med grønnere energi, ikke omvendt

Kjell Erik Eilertsen Tidligere journalist, sivilingeniør/MBA

10 minutter siden

Nettoeksporten har gitt tyske strømpriser i Norge og milliardinntekter til staten, på bekostning av husholdninger og næringsliv, skriver innleggsforfatteren.

Heidi Nordby Lunde legger gale premisser til grunn.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I sitt debattinnlegg «Det er ikke gjennom alenegang vi setter Norge først» forsøker stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H) å latterliggjøre kritikerne av norsk kraftpolitikk ved å si at «de som oftest snakker om å sette norske interesser først, forstår hverken norske interesser eller verden».

Hun advarer kritikerne mot at de blir lagt merke til av EU, og legger til grunn premisset «at EU i årevis har forsynt oss med billig, fornybar kraft». Som om vi står i en slags gjeld til EU.

Billig, fornybar kraft?

La oss begynne med Danmark. I perioden frem til Skagerak 4-kabelen kom på i 2014, var årlig nettoeksport 1,1 TWh i snitt, over en årlig bruttoimport på 1,5 TWh, bestående av opp til 95 prosent fossil kraft. Etter at Skagerak 4-kabelen kom i drift, økte den årlige nettoeksporten til hele 4,2 TWh, over en bruttoimport på 2 TWh som aldri har inneholdt mindre enn 22 prosent fossil kraft.

Siden vi koblet oss til Nederland 2008, har den årlige nettoeksporten dit vært 3,5 TWh i snitt, over en bruttoimport på 0,6 TWh, bestående av opp til 82 prosent fossil kraft. Og siden vi koblet oss til Tyskland og Storbritannia, har nettoeksporten dit vært 13,5 TWh over enn bruttoimporten 4 TWh, bestående av 42 prosent fossil kraft. Hvor kommer årevis med billig, fornybar kraft fra?

På et diametralt feil premiss bygger Lunde en slags indignasjon og hevder kritikerne ikke forstår så meget av verden. Enda mer absurd blir historiefortellingen: «Med en pågående krig på europeisk jord og påfølgende energikrise gir altså Norge signal om at vi vil sikre vår egen befolkning og industri. Norge først.»

Først krig, så krise?

Ifølge Lunde kom altså krigen først, så kom energikrisen. Til og med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) uttalte i nyttårstalen at strømkrisen hadde lagt stein til byrde for mange, men nevnte ikke Russland eller president Vladimir Putin.

Hvis Lunde hadde tatt seg bryet med å sette seg inn i problematikken, hadde hun visst at gassprisen tredoblet seg fra januar 2021 og frem til stortingsvalget, og at strømprisen hadde doblet seg uten at strøm, gass, Russland eller Putin var tema i valgkampen. Den dreide seg om klima.

Det fremstår som hun vil at hele problemet skal skyldes Putin. Det virker beleilig for å slippe unna debatten om den feilslåtte energipolitikken i regi av Solberg-regjeringen.

Som følge av at «Norge tjener milliarder på krigen i Ukraina gjennom eksport av gass», mener Lunde det er moralsk riktig at norske kraftmagasiner tømmes. Vi må vise en slags solidaritet overfor EU pga. dårlig samvittighet for de høye gassinntektene. Derfor må vi betale tyske strømpriser.

Solidaritet?

Realiteten er at Norge de siste 45 årene har forsynt EU med stadig mer gass som har gjort unionen i stand til å halvere intensiteten av CO₂-utslippene. Det er altså Norge som i årevis har forsynt EU med grønnere energi, ikke omvendt.

I 2021 leverte Norge 28 prosent av EUs samlede konsum av naturgass. Det tilsvarer 1100 TWh, syv ganger Norges samlede kraftproduksjon.

Nettoeksporten av kraft på 17,6 TWh utgjorde derimot kun 6 promille av EUs samlede kraftforbruk, men hele 11 prosent av Norges kraftproduksjon. Denne nettoeksporten med tilhørende tyske strømpriser i Norge og milliardinntekter til staten, på bekostning av husholdninger og næringsliv, er altså solidaritet i Lundes og Høyres verden.