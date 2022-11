Norge trenger et nasjonalt kompromiss for kraftig styrking av Forsvaret

Børge Brende Tidligere utenriksminister (H)

7 minutter siden

Vårt forsvar og suverenitetsvern er ikke i nærheten av det som er nødvendig for å virke tilstrekkelig avskrekkende, skriver tidligere utenriksminister Børge Brende (H).

Hva venter vi egentlig på?

Verden har endret seg dramatisk. Ikke minst for landene som har felles grense med Russland. Russland har vist evne og vilje til å bruke militærmakt mot et naboland i Europa for å oppnå politiske mål. Våre liberale demokratier er utfordret. Vi må verne om det vi har kjært – og det gjøres nå best gjennom å styrke forsvarsevnen.

Dagens forsvarsstruktur er for liten og har for lav utholdenhet. Det kan i alle fall ikke være noen tvil om det etter Russlands angrepskrig mot Ukraina.

Vårt forsvar og suverenitetsvern er ikke i nærheten av det som er nødvendig for å virke tilstrekkelig avskrekkende. Kun gjennom et bredt kompromiss om en kraftig styrking av Forsvaret kan vi sikre en rask, helt nødvendig og forutsigbar opptrapping.

Hva er resepten?

Hva venter vi egentlig på? Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) understreker arrow-outward-link at dagens forsvarsstruktur «har sårbarheter innen overvåking, kommunikasjon, luftvern, beredskap og utholdenhet». Hvis dette ikke var nok ammunisjon for opptrapping, slår FFI i tillegg fast at bemanningen er for lav, Sjøforsvaret er ikke i stand til å forsvare vår lange kystlinje, og forsyningslinjene er gjennomgående svake.

Vi har sett fra Ukraina og området rundt Persiabukta hvor viktig det er å kunne verne seg mot rakettangrep. Norges luftvern er dessverre mangelfullt og setter våre byer og militære anlegg i potensiell fare.

Fundamentale endringer i trusselbildet har funnet sted siden langtidsplanen for Forsvaret ble vedtatt for to år siden. Jeg merket meg at forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) nylig sa at det derfor er nødvendig å styrke vårt eget forsvar.

Bra, men hva er så resepten? Regjeringen tar sikte på å legge frem en ny langtidsplan for forsvarssektoren i 2024.

Kan ikke vente til 2024

Etter mitt beste skjønn har det sikkerhetspolitiske bildet endret seg så kraftig at det ikke holder med å vente på en ny utredning i 2024.

Vi trenger egentlig ikke flere utvalg, men vilje til å finne et nasjonalt kompromiss hvor basis er en kraftig opptrapping i årets budsjett.

La oss inspireres av nære venners handlekraft. Finland øker forsvarsbudsjettet til 2,25 prosent neste år. De trengte ikke en ny langdryg utredning for å komme til en slik tverrpolitisk enighet.

La oss inspireres av nære venners handlekraft

Tyskland opprettet et fond på 100 milliarder euro med umiddelbar virkning for å styrke avskrekkingen.

Vi må ikke glemme at Norge er avhengig av den løpende støtten fra Nato-allierte. Den tilliten blir mer og mer tynnslitt hvis vi insisterer på også i fortsettelsen å være eneste Nato-land med grense til Russland som ikke har nådd målet om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar.

Eller som vår forsvarssjef Erik Kristoffersen understreket: «Det er vanskelig å forsvare at et land som tjener så mye penger på gass og kraftprisene, ikke kan bruke nok penger på forsvar.»

Mer utsatt nå

Vi er faktisk ett av kun fire Nato-land som ikke har en opptrappingsplan. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har stadig vekk minnet om at prosentmålet bør ses på som «et gulv, og ikke et tak».

I det nye sikkerhetspolitiske bildet kan ikke Norge lenger legge alle eggene i samme kurv – Washington D.C. Som Russlands nabo er vi nå mye mer utsatt.

Vi må ikke sette oss i en situasjon hvor vi kan komme under press. Tvert imot må vi ha et så sterkt og avskrekkende forsvar at Kreml vet at kostnadene ved ikke å forholde seg til internasjonale spilleregler overfor Norge er altfor høye. Kun da er vi trygge.