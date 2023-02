Civita-rådgiverens kronikk skjemmes av ideologisk slagside og feilslutninger

Viktige og gode tilbud som innovasjon i eldreomsorgen blir tryllet om til «ineffektivitet», skriver finansbyråden

Veien til mer effektive tjenester er ikke kutt i kvalitet og velferd.

Høyremedlem og Civita-rådgiver Mats A. Kirkebirkeland har skrevet kronikk og rapport om effektivitet i offentlig sektor. Dessverre skjemmes artikkelen av ideologisk slagside og feilslutninger.

Majoriteten av kommunens investeringer går innenfor budsjett, mange blir også litt billigere. Selv om mye er bra i Oslo, er det også utfordringer. Vi jobber nå med å forbedre styrings- og planleggingsprosessen for kommunens investeringsprosjekter, men når Kirkebirkeland påstår at kostnadene for Fornebubanen har økt fra 4,5 milliarder kroner, så er det uriktig.

Helt nødvendige kostnader

Vedtaket om å bygge Fornebubanen ble gjort i 2003. Men Høyrebyrådet prioriterte ikke finansiering. Først da de rødgrønne partiene tok over styringen av Oslo, kom vi i gang. Summen fra Høyres serviettregnestykke i 2011 (4,5 milliarder) ble kontant avvist i første runde med kvalitetssikring: «ikke egnet som beslutningsstøtte». Så den realistiske og vedtatte styringsrammen som bystyret tok beslutningen på etter kvalitetssikring, var 18,5 milliarder, med kostnadsramme på 23,2 milliarder (i 2018 kroner).

Dette er store beløp og kommunen har derfor gått mange runder for å se hvor det kan spares utgifter. Men pengene går ikke til stasjonshaller i marmor eller seter i plysj. Kostnadene er til ting som er helt nødvendige for å få en operativ Fornebubane.

Når man skreller av de store ordene fra høyresidens tenketank Civita, får man inntrykk av at veien til mer effektive tjenester er kutt i kvalitet og velferd. Effektivitetsmålinger er nyttige verktøyer for å kunne sammenligne kommuner og tjenesteområder på tvers. Men når man bruker effektivitetsmålinger slik Civita og Høyre gjør, trylles kvalitet og gode tjenester om til «sløsing».

Effektivitet og kvalitet er ikke nødvendigvis det samme

I Civitas rapport blir det vist til Agenda Kaupangs rapport, som rangerer Oslo kommune som nr. 10 av alle kommuner på kvalitet. Det er bra, men målingen fanger ikke opp alt. Rapporten bruker et utvalg «kvalitetsindikatorer». Så når vi for eksempel har innført et tilbud i flere bydeler som gir dør-til-dør transport (med det som heter Rosa busser for eldre mennesker), så scorer vi dårlig på effektivitet.

Det koster penger og bidrar ikke i «kvalitetsmålingen», fordi tiltaket ikke er en av kvalitetsindikatorene man måler. Viktige og gode tilbud som innovasjon i eldreomsorgen blir altså tryllet om til «ineffektivitet». Byrådet har siden 2015 styrket økonomien på alle skoler i Oslo, men når byrådet i tillegg legger til ekstra ressurser og lærere til skoler i levekårsutsatte områder, kan dette også bli regnet som ineffektivt, avhengig av hvordan du måler effektivitet.

Å la være å investere kunne åpenbart bidratt til lavere utgifter og lavere gjeld, men byens befolkning og byrådet ønsker bedre og flere sykkelveier, flere idrettsanlegg, aktiv klimapolitikk, Fornebubanen, høy barnehagedekning og gratis aktivitetsskole, flere ansatte i hjemmetjenesten og flere lærere.

De rødgrønne partiene vant i 2015 og 2019 flertall for å styrke offentlig velferd og klimasatsingen i Oslo, og det har vi gjort samtidig som gjeldsgraden til kommunen er lavere enn da vi tok over for Høyre.