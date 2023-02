Forsøk på sensur

20.02.2023 23:30

Kort sagt, 21. februar.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Tidligere i februar sa Bente Pihlstrøm, forlagssjef i Humanist Forlag, at forlaget Legatum Publishing ikke hører hjemme i Forleggerforeningen. Samtidig retter hun kritikk mot meg og min kommende utgivelse hos forlaget og fremstiller meg som fascist og motstander av demokrati og ytringsfrihet.

Fascismen er en ideologi som er meg fremmed. Jeg har utgitt en bok mot nazistisk og stalinistisk totalitarisme, tre bøker mot rasisme og flere bøker til fordel for demokrati og total ytringsfrihet. I «Det demokratiske spørsmål» forsvarer jeg demokratiske prinsipper. Jeg er tilhenger av en utvidelse av demokratiet på alle nivåer ved hjelp av deltagende demokrati og lokaldemokrati.

Det er tydelig at Pihlstrøm aldri har lest en eneste linje av mitt verk, noe som også gjelder de som fant det for godt å videreformidle hennes påstander. For å æreskjelle meg har de bare skrevet av andre æreskjellere. Deres mål er tilsynelatende å hindre utgivelsen av bøker jeg har skrevet. Bøker de ikke engang kjenner innholdet i. Dette forsøket på sensur viser usminket hva slags begrep de har om ytringsfrihet.

Alain de Benoist, forfatter

Oversatt av Legatum Publishing