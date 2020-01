Kort sagt, lørdag 4. januar

Dårlig midlertidighet

I sin kronikk i Aftenposten 1. januar skiller professorene Helge Holden og Terje Lohndal mellom det de mener er gode og dårlige midlertidige ansettelser i universitet- og høyskolesektoren. De tar utgangspunkt i hva som er godt for arbeidsgiver, ikke arbeidstager. Det virker som at professorene ikke forstår at bestemmelsene om fast ansettelse er laget for å beskytte arbeidstageren, ikke arbeidsgiveren.

Statens personalhåndbok og statsansatteloven slår fast at statsansatte som hovedregel skal ansettes fast (med visse unntak).

Holden og Lohndal mener at midlertidighet i PhD- og postdok-stillinger er «god midlertidighet». Slike stillinger kan riktignok være et springbrett inn i UH-sektoren, men som de selv skriver leder sjelden PhD og postdok til fast stilling. Det er ikke godt å være ung forsker i etableringsfasen med boliglån, barn og forpliktelser, og ikke vite om man har arbeid og inntekt de neste årene. Det er lite godt å si om «den gode midlertidigheten».

Rune Flaaten Bjørk, PhD-stipendiat, universitetslektor, psykologspesialist, tillitsvalgt, Norsk Psykologforening

