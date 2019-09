Lektor og medieviter Joachim Laberg hadde et innlegg i Aftenposten 3. september der han tilsynelatende forsvarer at Unge Venstres valgkampmateriell i favør av legalisering av cannabis ble beslaglagt eller nektet fremvist på visse videregående skoler i årets skolevalg.

Laberg hevder det er en myte «at ytringsfridomen er absolutt». Det stemmer. Grunnloven § 100 gir vilkår for når staten kan gripe inn. Det som imidlertid er helt klart, er at vilkårene for inngrep ikke var oppfylt i Unge Venstre-saken.

Skolene offentlig myndighet

Laberg føyer til at «[s]kal vi lære elevane å forstå demokrati og ytringsfridom, må vi også lære dei å forstå ytringsfridomen sine grenser. Og ikkje berre dei grensene som jussen set. Sosiale normer og samfunnet sine verdiar er vel så relevant».

Dette er en merkelig tankegang i en sak som gjelder inngrep fra skolene, som er en offentlig myndighet. «Jussen» setter en grense for hva skolene har lov til å gjøre. «Sosiale normer og samfunnet sine verdier» kan ikke utvide skolenes myndighet.

Laberg skriver dessuten at «[d]et å stå på stand og dele ut politisk valkampmateriell, er ikkje det same som å delta i debatt». Det er riktig, men både debatter og valgkampmateriell er beskyttet som «ytringer» etter Grunnloven § 100.

Skolene brøt altså Grunnloven ved å beslaglegge valgkampmateriell, selv om Unge Venstres representanter fikk snakke i skoledebatter.

Bør få etterspill

Laberg nevner diverse «døme på samfunnet på ulike måtar seier at ikkje alt er ok å ytra». Ingen av disse eksemplene har involvert fysisk maktbruk fra offentlige myndigheter, slik Unge Venstre-saken gjorde. Dette er en avgjørende prinsipiell forskjell, fordi ytringsfriheten i Grunnloven nettopp er en grense for slik offentlig maktbruk.

Labergs konklusjon er at det «ikkje [er] grunn til å snakke storleikar som «knebling» og «omfattande sensur».» Jeg vil mene at når representanter for myndighetene begår åpenbare brudd på Grunnloven § 100, fortjener det nettopp slike merkelapper – i tillegg til et solid politisk og juridisk etterspill.