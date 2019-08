Credoet etter 22/7 var som kjent «mer åpenhet, mer demokrati, men aldri naivitet». I kjølvannet av de grufulle hendelsene i Bærum i helgen holdt PST en pressekonferanse mandag formiddag.

Der oppfordret PST befolkningen til å melde ifra om ekstreme meninger på nettet, og at «de er avhengige av at publikum melder ifra om mistenkelig adferd».

Inspirerer hverandre

Philip Manshaus synes å være innvandringsfiendtlig, rasistisk og radikalisert, men han er ikke unik. Han ser ut til å føye seg inn i rekken av en serie høyreekstreme gjerningsmenn som ønsker å starte en rasekrig etter å ha bli radikalisert i nettfora som 4chan og Stormfront.

Hvite nasjonalister planlegger, annonserer og oppdaterer «nettmiljøene» med terror for å inspirere andre av samme overbevisning om å gjøre noe lignende i andre land.

Privat

Den hvite nasjonalisten Evan McLaren (tidligere samarbeidspartner av Alt-right- stifteren Richard Spencer) stiller på Alliansens liste under kommunevalget, og under Arendalsuka skal Selvstendighetspartiet fronte sin valgkampsak «den store befolkningsutskiftningen».

Denne konspirasjonsteorien har tatt livet uskyldige mennesker i synagoger, moskeer og kirker verden over. PST melder at det er grunn til bekymring over at høyreekstreme verden over forherliger vold, og at det nå finnes en høyreekstrem base på nettet.

Skjermdump

Overveldende hat

Hvorfor har det ikke vært noe snakk om hvor dette hatet debatteres? Hvorfor viser ikke PST mer åpenhet rundt hvor Manshaus kan ha blitt radikalisert? Hva skjedde med åpenheten for å konfrontere ondskapen ved røttene? PST, politiet og mediene må drive med langt mer folkeopplysningsarbeid rundt nettfora hvis en ønsker at befolkningen skal bli mer som den digitale nabokjerringa som Jens Stoltenberg ønsket seg. Hatet i nettkloakken er så overveldende og omfattende at vi alle som sosiale mediebrukere må vite hvor vi finner det før vi kan forsøke å ta det av dage.