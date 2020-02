Mye underlig er blitt sagt etter Arbeiderpartiets nei til utenlandskabelen NorthConnect. Men blant det rareste er alle de som avviser at strømpriser har betydning for vår egen befolkning og for våre industriarbeidsplasser.

At NorthConnect ville hatt betydning for prisene, er hevet over enhver tvil. Norges vassdrags- og energidirektora skriver selv sin rapport om utenlandskabelen at det vil føre til det «noe økte kraftpriser i Norge».

Bjørn Leirvik/ Stein J. Bjørge

Også Norsk Industri, som selv organiserer et mangfold av industribedrifter, deler vår bekymring. De påpeker at NorthConnect forventes å gi en prisøkning på 1,7 øre/kWh eller en kostnadsøkning på 85 millioner kroner for en bedrift som bruker 5 TWh per år.

De skriver at dette kommer i tillegg til prisvirkningene fra de to andre utenlandskablene Nordlink og NorthSeaLink. Norsk Industri sier det rett ut: «Dette har store konsekvenser for videre drift og satsing for bransjer som konkurrerer med smale marginer i globale markeder. NorthConnect kan svekke incentivet til å investere i utvidelser her hjemme».

Det mener vi det er all grunn til å ta på alvor.

Ikke romantikk, men realisme

Industribedriftene som vil være berørt av dette, er de samme som gjennom sin kompetanse vil legge grunnlaget for norsk klimaomstilling. Da kan de ikke uten videre påføres merkostnader som vil svekke konkurransedyktigheten deres.

Det er ikke nasjonalromantikk å være opptatt av industriarbeidsplassene våre. Det er realisme. Klimaomstillingen vår kan bare lykkes hvis nettopp disse får ta en nøkkelrolle.

Fakta: NorthConnect NorthConnect KS eies av Vattenfall AB, E-CO Energi AS, Agder Energi AS og Lyse Produksjon AS.

Hele kabeltraseen er om lag 665 km lang, hvorav om lag 440 km er på norsk side.

Den er planlagt mellom Sima innerst i Hardangerfjorden og Peterhead i Skottland.

For å få omformet strømmen fra likestrøm til vekselstrøm er det søkt om å få bygge en omformerstasjon i Simadal, som krever et areal på rundt 50 dekar.

Estimert investeringskostnad er 8,3 milliarder kroner på norsk side.

Kilde NVE

Derfor må det høstes erfaringer fra de to andre kraftkablene først. Det er ikke aktuelt for oss å bygge enda en kabel uten at dette er på bordet. Vi vil ha forutsigbare rammevilkår for industrien.

Det var Frp i regjering som endret norsk lov i 2016 og gjorde det mulig å bygge NorthConnect-kabelen. Da er det ganske merkelig at nylig avgått olje- og energiminister Sylvi Listhaug varsler omkamp i Stortinget, i stedet for å sette en endelig stopper for kabelen da hun hadde sjansen som statsråd.

Konkurransefortrinn for norsk industri

Ap vil ikke privatisere strømkablene. Vi har fått gjennom i Stortinget at kun Statnett kan eie og drifte utenlandskabler, og at dette må inn i energiloven. Likevel har høyreregjeringen somlet med å foreslå lovendringene de er pålagt.

Dette er Arbeiderpartiets politikk. Ikke alle er enige i den. Men slik vi ser det, er ren og rimelig kraft et konkurransefortrinn for norsk industri som vi må ta vare på.

Energibehovene og den europeiske energiproduksjonen er i rask endring. Det kan komme en dag der nye kabler gir lavere kraftpris for industrien og lavere strømregning for folk når våre naboland etter hvert bytter ut fossil med fornybar energi. Men vi er ikke der nå. Nå må NorthConnect stoppes.