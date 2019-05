Over lang tid har mediene latt oss følge i glimt de ubegripelige grusomhetene på IS-krigernes dagsorden. Allahs til døden trofaste tjenere som også erklærer seg som modeller for sine barn.

Det har vært som å skue ned i avgrunnen av den menneskelige natur, der vi har sett hva våre artsfrender er i stand til å gjøre under gitte situasjoner.

Forestillingene om et helvete under jorden bleknet da IS tok det til overflaten.

Men, jeg har stått på kanten av avgrunnen før. På nært hold. Blant annet har jeg fire protokoller med utskrifter fra mine samtaler med barnesoldater.

Først fra Uganda 1984–1986. Barn fra 6-7-årsalderen hadde fått en «dad in the army» fordi de var blitt foreldreløse etter massakrene i landsbyene i Luwero-distriktet, hvor mer enn en halv million ble drept. «Pappaen i hæren» trente dem til å bli Ugandas mest fryktede soldater.

Jeg har møtt dem der og da. Og etterpå.

Barn med nyslepne macheter

Senere møtte jeg gatebarn i Mosambik. Tidligere soldater. Og i barnehjemmet i Maputo ledet av pinsevennenes Ytremisjon.

Barna kom med post-helvete beretninger fra egne handlinger, eller fra hærlederne, «the commandoers», som truet dem til å henrette kamerater som ikke hadde levd etter «soldathåndboken».

Jeg har sittet med grupper i Rwanda etter millionslaktingen i 1994. Møtt barn som ble kidnappet av «Interhamve» for å delta i folkemordet. Barn med sine nyslipte macheter klar for halshugging, metode nr. 1.

Håp for alle om rehabilitering

Jeg har undervist personalet i Liberias WACH i Monrovia, under ledelse av regiondirektør Torild Skard i UNICEF, om rehabilitering av hundrevis av barnesoldater samlet i dette War Affected Childrens Home.

De var blitt misbrukt som grusomme frontsoldater i angrep på sivile landsbyer, for å skaffe sin hær det nødvendige for å leve.

UNICEF ga håp for alle om å bli rehabilitert og endog få gjenforenet i sine egne landsbyer med mentorer og beskyttende følge for å forklare at de nå hadde «removed the edge of killing» og andre onde ånder.

Det samme har jeg sett i Angola, Sør-Sudan, Sierra Leone, Somalia.

Født som IS-gisler

Når det gjaldt motivene for å verve seg som barnesoldat, observerte jeg to hovedveier når barna valgt det selv:

«Push-faktoren» som skjøv dem inn i helvete var et foreldreløst, meningsløst, håpløst liv, uten fremtid.

«Pull-faktoren» som trakk dem mot hæren, var at de følte seg tryggere på den andre siden av geværet. Et stort antall barnesoldater skaffet fraksjonslederne seg ved å kidnappe store grupper guttebarn rett fra skolen deres.

Er vi i ferd med å demonisere og dehumanisere barna som er blitt født IS-gisler?

Fordi vi trenger argumenter for ikke å hente dem hjem til Norge etter IS-helvetet?

Hvis vi gjør uskyldige barn til umennesker ved hjelp av våre gale fantasier om tikkende bomber, og hvis vi fornekter all kunnskapen vi har om mulighetene for omsorgsfull rehabilitering, som vi til og med har lovet dem i artikkel 39 i Barnekonvensjonen, da henter vi noe fra vår egen avgrunn opp til den norske overflaten.

